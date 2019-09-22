(ÖZEL) SARIYER’DE HATA ZİNCİRİ KAZAYA NEDEN OLDU
Haber: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() Sarıyer'de otomobil ve motosiklet sürücüsünün hatası kazaya neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Emirgan Sahil Yolu'nda hatalı dönüş yapan otomobile ters şeritten gelen motosiklet çarptı....
Haber: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()
Sarıyer'de otomobil ve motosiklet sürücüsünün hatası kazaya neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Emirgan Sahil Yolu'nda hatalı dönüş yapan otomobile ters şeritten gelen motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle arka tekerleği havaya kalkan motosikletteki sürücü kazayı yara almadan atlattı. Otomobilin hatalı dönüşü, motosiklet sürücüsünün ters şeritten gelmesi, kayarak otomobile çarpması ve yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ
-Otomobilin hatalı dönüşü
-Önündeki aracı sollamak için ters şeritten ilerleyen motosiklet
-Sürücünün frene basmasıyla kayan motosiklet
-Motosikletin otomobile çarpması
-Motosikletin arka tekerleğinin havaya kalkması
-Motosikletin yere devrilmesi
-Motosiklet sürücüsünün otomobildeki kişiye tepkileri
-Genel ve detay görüntüler
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