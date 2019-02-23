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(ÖZEL) - SARIYER'DE AYDINLATMA DİREĞİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

  Haber- Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İstanbul Sarıyer'de refüjdeki aydınlatma direği şiddetli esen rüzgar nedeniyle yoldan geçen bir aracın üzerine devrildi.   Sarıyer  Büyükdere Caddesi'nde refüj üzerindeki  aydınlatma...

(ÖZEL) - SARIYER'DE AYDINLATMA DİREĞİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

 

Haber- Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İstanbul
Sarıyer'de refüjdeki aydınlatma direği şiddetli esen rüzgar nedeniyle yoldan geçen bir aracın üzerine devrildi.  
Sarıyer  Büyükdere Caddesi'nde refüj üzerindeki  aydınlatma direği şiddetli esen rüzgar nedeniyle Maslak istikametine ilerleyen  Erkut Azizoğlu'nun kullandığı 34 BBU 690 plakalı otomobilin üzerine devrildi. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü binası önüne meydana gelen olayda sürücü yara almazken, aracın ön camında çatlaklar oluştu. Yola devrilen aydınlatma direği nedeniyle Maslak istikametinde ise trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri,  yolu dubalarla daraltarak önlem aldı. Elektrik ekipleri ise devrilen aydınlatma direğini kaldırmak için çalışma başlattı. Oksijen kaynak makinesiyle parçalara ayrılan aydınlatma diğeri ekipler tarafından kaldırıldı. 

"ÇOK ŞAŞIRDIM NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM"
Üzerine aydınlatma direği devrilen aracı kullanan Erkut Azizoğlu, "Aracımla birlikte seyir halindeyken elektrik direği üzerime devrildi.  O anda çok şaşırdım ne yapacağımı bilemedim. Daha kötü şeyler olabilirdi. Allah beterinden saklasın" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Yola devrilen direk
-Hasar gören araç
-Araç sürücüsünün görüntüsü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Oluşan trafik yoğunluğundan görüntü
-BEDAŞ ekiplerinin direği oksijen kaynak makinesiyle kesmesi
-Sürücü Erkut Azizoğlu ile röp.
-Genel ve detaylar
 

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