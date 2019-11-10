(ÖZEL) PENDİK'TEKİ SİLAHLI SALDIRININ ŞÜPHELİLERİ POLİS MERKEZİNE GETİRİLDİ
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul Dha Pendik'te 3 kişi, sokak düğününe davetli olarak gelen bir baba ve 2 oğluna, düğün alanının yakınında silahlı saldırıda bulunmuş, baba ve 1 oğlu yaralanırken, diğer oğul hayatını...
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul Dha
Pendik'te 3 kişi, sokak düğününe davetli olarak gelen bir baba ve 2 oğluna, düğün alanının yakınında silahlı saldırıda bulunmuş, baba ve 1 oğlu yaralanırken, diğer oğul hayatını kaybetmişti. Şüpheliler Pendik Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi.
Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde sokak düğününe davetli olarak gelen bir baba ve 2 oğluna, düğün alanının yakınında silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda baba ile 1 oğlu yaralanırken diğer oğlu hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 3 kişi ve onlara yardım ettiği anlaşılan 1 kişi olmak üzere toplam 4 kişi Pendik Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. A.E, E.E, H.E, C.E ifadeleri alınmak üzere Pendik Asayiş Büro'ya getirildi. Şüpheliler, polise verdikleri ilk ifadede saldırıda bulundukları kişilerle aralarında kız alıp verme meselesinden sorun başladığı söyledi. Şüpheliler, karşı tarafın, yakınlarını Kocaeli'nin Gebze ilçesinde darp ettiklerini bu yüzden de aralarındaki husumetin büyüdüğünü anlattı. Bu husumet sonucunda saldırıyı gerçekleştirdiklerini söyledi. Şüphelilerin, alınan ifadelerinin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edilecek.
Görüntü Dökümü:
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-Asayiş bürodan görüntü
-Şüphelilerin polis merkezine getirilmesi
-genel ve detay
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