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(ÖZEL) PENDİK'TE SPOR SALONUNDA YANGIN

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL Pendik'te bulunan bir spor salonunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, salonda hasar oluştu. Çamçeşme Mahallesi'nde üç katlı binanın giriş katında bulunan bir spor salonunda...

(ÖZEL) PENDİK'TE SPOR SALONUNDA YANGIN

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL
Pendik'te bulunan bir spor salonunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, salonda hasar oluştu.
Çamçeşme Mahallesi'nde üç katlı binanın giriş katında bulunan bir spor salonunda sabah saat 08.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Spor salonunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, salonda maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:
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-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Spor salonundan görüntü
-Salon içerisinin dumanlı görüntüsü
-Camdan çıkan dumanların görüntüsü
-Binadan görüntü
-İtfaiye araçlarından görüntü
 

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