(ÖZEL) Otobüs tacizcisi tutuklandı... Araç kamerası görüntüleri

ADANA'da belediye halk otobüsünde bir kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan 36 yaşındaki M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Merkez Seyhan İlçesi Reşatbey Mahallesi'nde Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünde kucağında bebeği olan bir kadın çığlık atarak yanında oturan M.B.'nin cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Cinsel organını çıkartıp kadına gösterdiği iddia edilen M.B. vatandaşlar tarafından dövülüp polis çağrıldı. Kapılar kapatılarak kaçmasına izin verilmeyen M.B., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Şüpheli ifadesinin ardından 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan tutuklama istemiyle Nöbetçi 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen M.B. tutuklandı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

(ÖZEL)

- Tacizcinin otobüse binmesi

- Başörtülü kadına tacizde bulunmasından görüntüler

- Tacizi fark eden yaşlı bir kadının gülmesi

- Tacizcinin elini cinsel organına götürmesi

- Çocuklu kadına yapılan tacizi fark eden kızın ve baş örtülü kadının konuşması

- Çocuklu kadının tacizciye tepki göstermesi

- Otobüstekilerin bağırması

- Yaşanan arbede

- Otobüsün kapısının kapatılması

- Tacizcinin vatandaşlar tarafından yakalanması

Haber-Kamera:ADANA,()

=========================================