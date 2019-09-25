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(ÖZEL) ÖĞRENCİLERİN MİNİBÜSTEKİ TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA
SULTANGAZİ'de insanların balık istifi yolculuk ettiği minibüslerde öğrencilerin kapıdan sarkarak evlerine gitmeleri yürekleri ağza getirdi. Lise öğrencilerden bazılarının tıka basa dolu minibüslerdeki tehlikeli yolculuğu muhabiri tarafından...
GÜNDEM 25.09.2019, 12:02
SULTANGAZİ'de insanların balık istifi yolculuk ettiği minibüslerde öğrencilerin kapıdan sarkarak evlerine gitmeleri yürekleri ağza getirdi. Lise öğrencilerden bazılarının tıka basa dolu minibüslerdeki tehlikeli yolculuğu muhabiri tarafından görüntülendi.
Sultangazi'de çekilen görüntüler, trafikteki tehlikeli yolculuğu gözler önüne serdi. Şoförlerin, trafikte tıka basa dolu olmasına rağmen yolcu minibüslerin kapılarını açık şekilde seyretmesi kural tanımazlığı gösterdi. Daha fazla yolcu almanın telaşındaki minibüs şoförleri basamakta yolcu taşıyarak ilerledi. Çevrede bulunan okullarda öğrenim gören öğrenciler de, okul çıkışı evlerine gitmek için minibüsleri tercih ediyor. Trafikte tıka basa dolu hatlı minibüslerde dışarı sarkarak yolculuk eden öğrencileri görenlerin yürekleri ağzına geldi. Hıncahınç dolu minibüslerde dışarı sarkan yolcuların ve öğrencilerin tehlikeye aldırış etmeden seyahatlerine devam etmeleri de görüntülendi.
Görüntü dökümü:
Sultangazi'de çekilen görüntüler, trafikteki tehlikeli yolculuğu gözler önüne serdi. Şoförlerin, trafikte tıka basa dolu olmasına rağmen yolcu minibüslerin kapılarını açık şekilde seyretmesi kural tanımazlığı gösterdi. Daha fazla yolcu almanın telaşındaki minibüs şoförleri basamakta yolcu taşıyarak ilerledi. Çevrede bulunan okullarda öğrenim gören öğrenciler de, okul çıkışı evlerine gitmek için minibüsleri tercih ediyor. Trafikte tıka basa dolu hatlı minibüslerde dışarı sarkarak yolculuk eden öğrencileri görenlerin yürekleri ağzına geldi. Hıncahınç dolu minibüslerde dışarı sarkan yolcuların ve öğrencilerin tehlikeye aldırış etmeden seyahatlerine devam etmeleri de görüntülendi.
Görüntü dökümü:
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-Öğrencilerin minibüs beklemesi
-Öğrencilerin minibüse binmesi
-Öğrencilerin minibüsten sarkarak ilerlemesi
-Dolu minibüsler
-Genel ve detaylar
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