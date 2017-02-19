(ÖZEL) MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN KARAYOLUNDA TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Haber:Cengiz ÇOBAN / İstanbul

Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde kasksız bir motosiklet sürücüsü, yaptığı hareketlerle kendini ve trafikte ilerleyen araçları tehlikeye düşürdü. İşte o anlar cep telefonunun kamerasına yansıdı.

ZAMAN ZAMAN ELLERİNİ BIRAKARAK DEVAM ETTİ

Balıkesir Edremit D-230 karayolunda bir motosiklet sürücüsünün tehlikeleri hareketleri bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi.Görüntülerde kask takmayan motosiklet sürücüsü, motosikletin koltuğunun üzerine yatarak yola devam ediyor.Bu yolculuk bu şekilde kilometrelerce devam ediyor.Yatarak motosikleti kullananan sürücü bu şekilde önünde seyreden araçları da solamaya çalışıyor. Zaman zaman ellerini de bırakarak devam eden sürücü , adeta kazaya davetiye çıkardı.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ

Karayolunda bu şekilde yol alan motosiklet sürücüsü, daha sonra oturur pozisyona geçerek yola devam ediyor. Motosiklet sürücüsü yaptığı bu tehlikeli hareketlere bir de kırmız ışıkta geçerek son noktayı koydu.

Görüntü Dökümü

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-Görüntüleri çeken vatandaşın aracın hız ibresini çekmesi



-Yatarak motosiklet kullanan sürücü



-Bu şeklide solama yapması



-Elleri bırakması



-Ayaklarını kaldırması



-Kırmızı ışıkta geçmesi



-Vatandaşın olayları anlatması



-Genel ve detaylar