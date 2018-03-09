(ÖZEL)  MERDİVENLİ HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

* İSTOÇ'ta iki iş yerine giren kasa hırsızları güvenlik kameralarına yansıdı.

* O görüntülerden birinde hırsızların yanlarında getirdikleri seyyar merdivenle iş yerine tırmandığı görülüyor. Hırsızlar sürükledikleri kasayı pencereden aşağıya atıyor.



Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul

İSTOÇ'ta iki iş yerine giren hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İlk hırsızlık 26 Şubat'ta elektronik malzeme satan bir iş yerinde meydana geldi. Bir otomobille iş yerine gelen 3 hırsız, kepenk ve kapıyı levye yardımıyla açıp içeri girdi. Hırsızlar daha sonra iş yerindeki çelik kasayı merdivenlerden yuvarlayarak aşağı indirdi. 3 kişi içi para dolu kasayı geldikleri araca yükleyip kayıplara karıştı.

KASAYI CAMDAN ATIP ARACA YÜKLEDİLER

İkinci hırsızlık ise 2 hafta önce akşam saatlerinde meydana geldi. Hırsızlar yanlarında getirdikleri seyyar merdiven yardımıyla toptan züccaciye ürünleri satan Adnan İnce'nin iş yerine tırmandı. İş yerinin ikinci katındaki mutfak kısmından içeri giren hırsızlar çelik kasayı elleriyle koymuş gibi kısa sürede buldu. Hırsızlar kasayı sürükleyip girdikleri pencereden attı. 5 kişi içinde 250 bin lira, senet ve çok sayıda boş çekin bulunduğu çelik kasayı otomobilin bagajına koyup hızla olay yerinden ayrıldı. Her iki hırsızlık olayını da güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-İki ayrı hırsızlık olayının güvenlik kamera kayıtları

-Hırsızların girdiği züccaciye ürünleri satan iş yerinden detay

-Hırsızların tırmandığı mutfak

-İş yeri sahibi Adnan İnce ile röp.

-Genel ve detaylar

