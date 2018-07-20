(ÖZEL) MARKETTE İŞLENEN CİNAYETE MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Haber-Kamera: Şengüler YEŞİL / İSTANBUL

Beşiktaş'ta geçen yıl aynı markette çalıştığı arkadaşı Naci Alpağut'u (36) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Namık A.'nın (48) yargılanmasına başlandı. Şüpheli Namık A.'nın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası alması istemiyle iddianame hazırlandı.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre 15 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu: Beşiktaş'ta bir marketin kasap reyonunda çalışan Namık A. (48) ile aynı marketin manav reyonunda görevli Naci Alpağut (36) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Namık A., Naci Alpağut'u bıçaklayarak öldürdü. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nde yapılan otopside maktul Alpağut'un 'Kesici delici alet yaralanmasına bağlı kot kesisi ile birlikte iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu öldüğü' tespit edildi. Savcılık, şüpheli Namık A.'nın “Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası alması istemiyle iddianame düzenledi.

SANIK: VURDUĞUMU HATIRLAMIYORUM

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Namık A. ile taraf avukatları katıldı. Öte yandan maktul Naci Alpağut'un ailesi de duruşmada şikayetçi olarak hazır bulundu. Sanık Namık A., söz konusu markette 15-16 aydır çalıştığını, olay günü kahvaltı yaptığını ve şarküteri bölümüne geçtiğini anlatarak, “O sıra Naci Alpağut yanımdan geçti. Bana hafifçe dokundu. Ben kazaen dokunmuş olabileceğini düşündüm. Dolayısıyla aldırmadım. Biraz sonra tekrar yanımdan geçerken bu kez sert bir şekilde omuzuma dokundu. 'Ne oluyor?' diye sordum. Bana küfür ederek, gözüme vurdu. Bu sırada beni öldüreceğini de ifade etti. Neyle vurduğunu tam fark etmedim. Gözümü kontrol ettiğimde kan geldiğini fark ettim. Kendisine sarıldım. O sırada boğuşma cereyan etti. Boynumu koltuğunun altına aldı. Boğuşma sırasında bıçağın elime nasıl geçtiğini hatırlamıyorum. Ondan mı aldım, yoksa bulunduğum yerde elime mi geçti tam olarak hatırlamıyorum. Vurduğumu hatırlamıyorum. Sadece dışarı çıktığımı hatırlıyorum. Olay bu şekilde meydana gelmiştir. Olaydan önce maktul ile aramızda ufak tefek sürtüşmeler olmuştu. Maktul genelde geçimsiz bir insandı. Maktul ile arama mesafe koymuştum. Bana bir gün bu mesafe koyuşumu hatırlatarak 'Ne problemin var!' şeklinde bana hitap etti. Ayrıca küfür etti" dedi. Sanık Namık A. Pişman olduğunu sözlerine ekledi.



TANIKLAR DİNLENDİ

Olay günü markette olan bazı çalışanlar “tanık" sıfatıyla dinlendi. Tanık S.Z. “Naci ve Namık'ın yan yana geldiklerini ve aralarında bir sürtüşme yaşandığını fark ettim. Ben telefonla konuştuğum için birbirlerine ne söylediklerini duymadım. Ben hemen Aktan Bey'i çağırmak için alt kata indim. Çıktığımda olay olmuştu. Ambulansa haber verdim. Beyanım bundan ibarettir" ifadelerini kullandı. Tanıkların dinlenmesine karar veren mahkeme heyeti, sanık Namık A.'nın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

Görüntü Dökümü: (Arşiv)

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-Olay yerinde çekilen görüntüler

