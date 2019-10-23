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(ÖZEL) MARKETÇİYİ CANINDAN BEZDİREN HIRSIZLAR KAMERADA
ESENYURT'ta iki şubesi bulunan market sahibi Mehmet Kaya, son dönemde işyerlerine dadanan hırsızlardan bunaldı. Ayda yaklaşık 28 bin lira tutarında ürünün çalındığını belirten Kaya, güvenlik kamerası kayıtları bulunan hırsızların...
GÜNDEM 23.10.2019, 12:09
ESENYURT'ta iki şubesi bulunan market sahibi Mehmet Kaya, son dönemde işyerlerine dadanan hırsızlardan bunaldı. Ayda yaklaşık 28 bin lira tutarında ürünün çalındığını belirten Kaya, güvenlik kamerası kayıtları bulunan hırsızların yakalanmasını istedi.
Mehterçeşme Mahallesi'nde iki şubesi olan market işleten Mehmet Kaya, son dönemde işyerlerine dadanan hırsızlardan bıktı. Ayda 28 bin liraya yakın ürününün çalındığını tespit ettiğini anlatan Kaya, hırsızlık şüphelilerinin büyük bölümünü güvenlik kameraları ile tespit ettiğini, yakalayabildiklerini polise teslim ettiklerini söyledi.
Son bir haftada kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinden birinde markete giren iki kadın, yaklaşık 90 lira değerinde bulaşık makinesi deterjanlarını çantalarına koyarken görülüyor. Bu kadınlardan biri kasiyeri oyalarken, diğeri hiçbir şey olmamış gibi çaldığı deterjanlarla marketten uzaklaşıyor.
Diğer kamera görüntüsünde işyeri sahibi, marketten yapılan hırsızlığı fark edince, şüpheliden çantasını açmasını istiyor. Açılan çantada bedeli ödenmeyen başta kaşar peyniri olmak üzere, çok miktarda ambalajlı yiyecekler çıktığı görülüyor.
Diğer görüntüde elinde çeşitli ürünlerle doldurduğu market sepeti ile işyerinden çıkan bir kişi, buradaki manav reyonundan birkaç patates aldıktan sonra kendisini kimsenin görmediğini düşünerek parasını ödemediği ürünlerin dolu olduğu sepetle birlikte koşarak uzaklaşıyor.
Görüntü Dökümü:
Mehterçeşme Mahallesi'nde iki şubesi olan market işleten Mehmet Kaya, son dönemde işyerlerine dadanan hırsızlardan bıktı. Ayda 28 bin liraya yakın ürününün çalındığını tespit ettiğini anlatan Kaya, hırsızlık şüphelilerinin büyük bölümünü güvenlik kameraları ile tespit ettiğini, yakalayabildiklerini polise teslim ettiklerini söyledi.
Son bir haftada kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinden birinde markete giren iki kadın, yaklaşık 90 lira değerinde bulaşık makinesi deterjanlarını çantalarına koyarken görülüyor. Bu kadınlardan biri kasiyeri oyalarken, diğeri hiçbir şey olmamış gibi çaldığı deterjanlarla marketten uzaklaşıyor.
Diğer kamera görüntüsünde işyeri sahibi, marketten yapılan hırsızlığı fark edince, şüpheliden çantasını açmasını istiyor. Açılan çantada bedeli ödenmeyen başta kaşar peyniri olmak üzere, çok miktarda ambalajlı yiyecekler çıktığı görülüyor.
Diğer görüntüde elinde çeşitli ürünlerle doldurduğu market sepeti ile işyerinden çıkan bir kişi, buradaki manav reyonundan birkaç patates aldıktan sonra kendisini kimsenin görmediğini düşünerek parasını ödemediği ürünlerin dolu olduğu sepetle birlikte koşarak uzaklaşıyor.
Görüntü Dökümü:
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-İşyerindeki üç ayrı hırsızlık olayının güvenlik kamerası görüntüleri
-Market sahibi Mehmet Kaya ile röportaj
-Genel görüntüler
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