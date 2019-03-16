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(ÖZEL) - MARKET SOYANLARI MAHALLE SAKİNİ GÖRÜNTÜLEDİ

Ersan SAN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL   Esenyurt'ta, iki ayrı marketten 11 bin liralık sigara çaldıkları ileri sürülen 6 kişi gözaltına alındı. Marketlerden birinde yapılan soygun mahalle sakini tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Battalgazi...

(ÖZEL) - MARKET SOYANLARI MAHALLE SAKİNİ GÖRÜNTÜLEDİ

Ersan SAN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL  
Esenyurt'ta, iki ayrı marketten 11 bin liralık sigara çaldıkları ileri sürülen 6 kişi gözaltına alındı. Marketlerden birinde yapılan soygun mahalle sakini tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Battalgazi ve Akçaburgaz Mahallelerinde bulunan iki ayrı market, 12 Mart'ta soyuldu. Marketlere kapılarını kırarak giren kişiler, içeride bulunan sigara kutularını çalarak ortadan kayboldu. Soygunlardan biri alarm sesiyle uyanan mahalle sakini tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aynı gün 20 dakika arayla gerçekleşen market soygunlarına ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelediklerinde yüzleri maskeli 5 kişinin, kapıları kırıp girdikleri marketlerden sigara çalarak olay yerinden araçla kaçtıklarını tespit etti. Yapılan incelemede iki marketten 11 bin lira değerinde sigara çalındığı belirlendi.
Görüntü incelemesinde şüphelilerin önce kaçtıkları aracın plakası, ardından aracın bir araç kiralama şirketinden kiralandığı ortaya çıkarıldı. GPRS kayıtlarına bakıldığında aracın hırsızlık anında marketlerin önünde sinyal verdiği saptandı. 

SUÇ KAYITLARI KABARIK
Sürdürülen GPRS takibinde aracın Doğan Araslı Bulvarı üzerinde olduğu görüldü. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda aynı araç içinde Yunus G., Burak Y., Ekin U.B. Hasan E. gözaltına alındı.  Bu kişilerin ifadeleri doğrultusunda olaya karışan Muhammet H. Emre C.B. de yakalandı. Yapılan araştırmada şüphelilerden Hasan E.'nin 12 hırsızlık ile 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası, Ekin U.B.'nin çeşitli suçlardan 23 suç kaydı ile 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası, Emrecan B.'nin çeşitli suçlardan 13 suç kaydı ile 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası, Yunus G.'nin çeşitli suçlardan 11 suç kaydı, Muhammet H.'nin çeşitli suçlardan 5 suç kaydı, Burak Y.'nin 1 suç kaydı bulunduğu anlaşıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Mahalle sakinin çektiği görüntüler
-GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ
-Şüphelilerin kapıyı kırıp içeri girmesi
-İçerideki sigara kutularını yüklenerek dışarı çıkmaları
-Araçlarına binerek uzaklaşmaları


 

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