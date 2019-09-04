(ÖZEL) MALULEN EMEKLİ HASTAYA "ÇALIŞABİLİR" RAPORU ŞOKU... 9 AYDIR MAAŞ ALAMIYOR

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL, () ÇEKMEKÖY'de 4 yıl önce KOAH hastalığı nedeniyle malulen emekli olan Mehmet Ulaş'ın, bir devlet hastanesinden çalışma gücünün yüzde 60'ını kaybetmediğine yönelik "çalışabilir" anlamına gelen rapor verilmesi üzerine 9 ay önce emekli maaşı kesildi. Yaptığı itiraz üzerine yeniden sağlık kontrolünden geçirilen Ulaş için bir hastaneden yüzde 84, bir başka hastaneden de yüzde 82 "çalışamaz" raporu verildi. Maddi zorluklar yaşayan Ulaş, emekli maaşının yeniden bağlanmasını bekliyor.

7 ÇOCUK BABASI

Çekmeköy’de eşiyle birlikte yaşayan 66 yaşındaki Mehmet Ulaş, 4 yıl önce KOAH hastalığı nedeniyle malulen emekli oldu. 9 ay önce maluliyet tespiti için yeniden sağlık kontrolüne girmesi istenen Ulaş’a bir devlet hastanesi tarafından "çalışabilir" raporu verildi. Rapor Kocaeli Sosyal Güvenlik Kurumu'na gitti. 15 Mart 2019'da Kocaeli SGK’dan gelen yazıda Mehmet Ulaş hakkında düzenlenen rapor ve dayanağı belgelerin incelendiği, sağlık kurulunun Ulaş'ın çalışma gücünün yüzde 60’ını kaybetmediğine karara verildiği yazıldı Rapor üzerine emekli maaşı kesilen 7 çocuk babası Mehmet Ulaş, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na yaptığı itirazlar sonrası iki ayrı devlet hastanesinden yeniden sağlık raporu aldı. KOAH hastalığının yanı sıra uyku apnesi, şeker, venöz yetersizlik ve kalp rahatsızlığı bulunan Ulaş’a iki ayrı hastanede yapılan sağlık kontrolleri sonucunda yüzde 84 ve yüzde 82 oranında engelli olduğu raporu verildi. Solunum cihazlarına bağlı olarak yaşayan Mehmet Ulaş, yeniden emekli maaşı bağlanmasını bekliyor. Maddi zorluk yaşayan çifte Çekmeköy Belediyesi tarafından yardım ediliyor.

"9 AYDIR AÇ, SUSUZ GEÇİNİYORUZ"

66 yaşındaki Mehmet Ulaş, "2018’in sonuncu ayında aylığımı kesmişler. Beni hastaneye gönderdiler, bana 'iş görür raporu' vermişler. Fakat ben buna itiraz ettim. Sağlık Bakanlığı’na,İlçe Sağlık Kurulu’na müracaat ettim. Onlar beni GATA Hastanesi’ne gönderdi. Şimdiki Sultan Abdülhamit Han Hastanesi. Orada yüzde 84 rapor aldım. Beni bir de Ümraniye hakem hastanesine gönderdiler. Orada da yüzde 82 rapor aldım. Hala da aylığımı vermiyorlar. 9 aydır aylığım yok. Aç susuz geçiniyoruz. Allah razı olsun bizim belediye bana bir ekmek parası veriyor. Bazen kuru gıda, temizlik malzemesi veriyor" dedi.

"EŞİM DIŞARI ADIM BİLE ATAMIYOR"

Mehmet Ulaş’ın eşi Fincan Ulaş da "Eşimin 9 aydan beri maaşı kesildi. Çok zor durumdayız. İki tane raporumuz var. Birini Sultan Abdülhamit Han Hastanesi’nden aldık. Sonra yine Ümraniye’deki hakem hastanesinden aldık. Kabul etmediler. Biz devletimizden yardım eli uzatmasını bekliyoruz. Çok mağdur durumdayız. Eşim dışarı adım bile atamıyor. KOAH hastası, sürekli makinalarla yaşıyor. Belediyemizin sayesinde ayakta duruyoruz. Allah razı olsun belediyemizden" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Muhabir anons

-Mehmet Ulaş ile röp.

-Fincan Ulaş ile röp.

-Mehmet Ulaş’ın bağlı olduğu solunum makinesi

-Ulaş çiftinin yaşadığı ev

-Genel ve detay