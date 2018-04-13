- (ÖZEL) - MALTEPE'DE "KAZA" TEPKİSİ

* Maltepe'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

* Kazanın hemen sonrasında yaşananlar kameraya yansıdı.

* Çevredekiler aynı yerde benzer kazalar olduğunu belirterek yetkililerden önlem almasını istedi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-

Maltepe'de viraja giren otomobil kontrolden çıkarak taklalar atmaya başladı. Yol kenarındaki yeşillik alana uçan otomobilde bulunan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredekiler aynı mevkide sürekli kazalar olduğunu belirterek önlem alınmasını istedi.

Kaza saat 11.00 sıralarında Başıbüyük mahallesi Başıbüyük yolu caddesi üzerinde meydana geldi. 34 LD 8898 plakalı otomobil sürücüsü viraja girdiği sırada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti .Kontrolden çıkan otomobil taklalar atmaya başladı. İçinde 2 kişinin bulunduğu otomobil yol kenarındaki yeşillik alana uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sürücü ve yanındaki arkadaşı, çevredekiler ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri dubalar koyarak başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı.

ÇEVREDEKİLERDEN TEPKİ

Çevredekiler aynı yerde sürekli benzer kazalar yaşandığını belirterek önlem alınmasını istedi. Çevre sakinlerinden Kazım Gökçe, “Sürekli kaza oluyor. Böyle keskin bir viraj olmaz. Bu yolun hatalı olduğu kesin. Bu yolda insanlar ölüyor, hiçbir önlem alınmıyor “ dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Yaralıları yerdeki görüntüsü

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Ambulansa konması

-İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü

-Yaşanan trafik

-Takla atan aracın görüntüsü

-Aracın çıkarılması

-Vatandaşlar ile röp

-Vatandaşların tepkisi

-Genel ve detay görüntüler

