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(ÖZEL)MALTEPE'DE DEMİR DOĞRAMA MAKİNESİ ALTINDA KALAN İŞÇİ AĞIR YARALANDI

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN- Ali Kerem BENGİ(İSTANBUL/) Maltepe'de, bir demir üretim fabrikasında, demir doğrama makinesinin altında kalan işçi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Ahmet Geçgel'in arkadaşları...

(ÖZEL)MALTEPE'DE DEMİR DOĞRAMA MAKİNESİ ALTINDA KALAN İŞÇİ AĞIR YARALANDI

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN- Ali Kerem BENGİ(İSTANBUL/)
Maltepe'de, bir demir üretim fabrikasında, demir doğrama makinesinin altında kalan işçi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Ahmet Geçgel'in arkadaşları gözyaşı döktü.
Olay, Büyükbakkalköy Mahallesi Emlaksak Sokak'ta saat 16.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada çalışan 48 yaşındaki Ahmet Geçgel, henüz belirlenemeyen bir nedenle demir doğrama makinesinin altında kalarak yaralandı. 
Olayı gören iş arkadaşları hemen yardıma koşarken durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ahmet Geçgel, kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Geçgel, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay nedeniyle Geçgel'in iş arkadaşlarından fenalık geçirenler olurken, bazı iş arkadaşları da gözyaşı döktü. Yoğun bakımdaki tedavisi süren Ahmet Geçgel'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Olayın yaşandığı fabrikadan detaylar
-İşçinin ambulansa kaldırılması
-İşçilerin ağlaması ve fenalık geçirmesi
-Olayın yaşandığı yerden görüntü
-Polis, itfaiye ekiplerinden detaylar
-Genel ve detaylar


 

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