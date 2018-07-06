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(ÖZEL) MAHALLEDE "CİNSEL İSTİSMAR" GERGİNLİĞİ 

  Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL   Arnavutköy'de 2 kız çocuğuna taciz iddiası gerginliğe neden oldu. Mahallede çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken polis, TOMA ile önlem aldı. Olay, İslambey Mahallesi'nde dün akşam saat...

(ÖZEL) MAHALLEDE "CİNSEL İSTİSMAR" GERGİNLİĞİ 

 

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL  
Arnavutköy'de 2 kız çocuğuna taciz iddiası gerginliğe neden oldu. Mahallede çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken polis, TOMA ile önlem aldı.
Olay, İslambey Mahallesi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 13 yaşındaki 2 kız çocuğu bir kaç gün önce Çelikbilek Sokak'ta bulunan bir binanın içinde bir kişi tarafından taciz edildi. Mahalle sakinleri ortadan kaybolan bu kişiyi dün akşam sokaktan geçerken görünce yakalamak istedi. Suriyeli olduğu öğrenilen bu kişiyle mahalle sakinleri arasında kavga çıktı. Şüphelinin arkadaşları da karışınca kavga büyüdü. Kavgada mahalle sakinlerinden 3'ü yaralandı. Gerginliğin artması üzerine olay yerine çok sayıda polis sevkedildi. Polis, TOMA ile mahallede önlem aldı. Polis olayla ilgili taciz şüphelisini gözaltına aldı. Yaralılar Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tacize uğradığı iddia edilen küçük kızlardan N.K.'nın babası İ.K. "Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Bir el atılması gerekiyor, illa insanların ölmesi mi gerekiyor" dedi.

Görüntü Dökümü:
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- Vatandaşın cep telefonu görüntüleri
- Sokağa gelen polis araçları ve TOMA aracının görüntüsü
- Sokakta bekleyen mahallelinin görüntüsü
- Olayın meydana geldiği sokak
- Camları kırılan Suriyelilerin evinden görüntü
- Hastanede baba ile röp
- Karakoldan görüntü
- Genel ve detaylar 

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