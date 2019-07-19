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(ÖZEL)- MAÇKA PARKI'NDA GENÇ KADINA KAPKAÇ ŞOKU

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,()-ŞİŞLİ, Maçka Parkı'nda bir kadın kapkaça uğradı. Maçka Parkı, Taşkışla çıkışında meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. Taşkışla çıkışındaki merdivenlerde yürüyen genç bir...

(ÖZEL)- MAÇKA PARKI'NDA GENÇ KADINA KAPKAÇ ŞOKU

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,()-ŞİŞLİ, Maçka Parkı'nda bir kadın kapkaça uğradı.
Maçka Parkı, Taşkışla çıkışında meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. Taşkışla çıkışındaki merdivenlerde yürüyen genç bir kadın, arkasından gelen bir kişi tarafından kapkaça uğradı. Kadının el çantasını çalan kişi Maçka Parkı içinden Dolmabahçe istikametine kaçarak izini kaybettirdi. Olayın ardından çığlık atarak yardım isteyen kadına çevredeki vatandaşlar yardım etti. Polise olayla ilgili bilgi veren kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

ÇANTAYI ALAN KİŞİ AĞAÇLARIN ARASINDAN KAÇTI
Olayın görgü tanığı Ercan Şahin, "Kadın merdivenlerden çıkarken, ağaçların arasından gelen bir kişi çantasını alarak, kaçtı. Kadın bağırdı, çığlık attı. Çantayı alan kişi Maçka Parkı içinden ağaçların arasından kaçtı. Biz gelene kadar kapkaççı kaçmıştı. Diğer arkadaşlar kapkaççının peşinden koştu ama yakalayamadılar. Ben o sırada uzaktaydım." dedi. 

Görüntü Dökümü:
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-Kapkaça uğrayan kadının polis aracına bindirilmesi
-Polis aracının gidişi
-Olay yerinden görüntü
-Görgü tanığının olayı anlatması
-Genel ve detaylar
 

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