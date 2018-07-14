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 (ÖZEL) 'KÜÇÜK HIRSIZLAR' BU SEFER KADIKÖY'DE BİR OTOMOBİL ÇALDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul Geçtiğimiz aylarda Ümraniye park halindeki özel halk otobüsünü ve Ataşehir'de de bir minibüsü çalan 2 çocuk bu sefer Kadıköy'de ortaya çıktı. Lüks bir sitedeki eve giren 2 çocuk anahtarını aldıkları...

 (ÖZEL) 'KÜÇÜK HIRSIZLAR' BU SEFER KADIKÖY'DE BİR OTOMOBİL ÇALDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul
Geçtiğimiz aylarda Ümraniye park halindeki özel halk otobüsünü ve Ataşehir'de de bir minibüsü çalan 2 çocuk bu sefer Kadıköy'de ortaya çıktı. Lüks bir sitedeki eve giren 2 çocuk anahtarını aldıkları otomobili çaldı. 
Olay geçen pazar Kadıköy Bostancı'da meydana geldi. Sabaha karşı lüks bir sitedeki eve giren çocuk hırsızlar evdeki otomobil anahtarını alarak çıktı. Evden aldıkları anahtarla otomobili çalan çocuklar izlerini kaybettirdi. Sabah uyandığında aracının yerinde olmadığını gören araç sahibi durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri siteye ait güvenlik kameralarını inceledi. Görüntüler incelendikten sonra hırsızların, daha önce Ümraniye'de park halindeki özel halk otobüsünü ve Ataşehir'de de bir minibüsü çalan 2 çocuk olduğu belirlendi. Polis 2 çocuğu yakalamak için çalışma başlattı. Çalıntı otomobille Çekmeköy Nişantepe'de görülen çocuklar ile polis arasından kovalamaca yaşandı. Çocuklar kovalamaca esnasında çalıntı aracın yakıtı bitince araçtan inip yaya olarak kaçmaya başladı. Polisler M.Y (13) ile K.'yi (12), kısa süre sonra yakaladı. 2 çocuk ifadelerin alınmasının adliyeye sevkedildi. Çocuklar ifadelerini ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Güvenlik Kamerası 
-Araca gelmeleri
-araca binmeleri

ARŞİV GÖRÜNTÜLER
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-Şüphelilerin, polis aracına bindirilmesi
-Şüphelilerin, araç içinde uyurken fotoğrafı
-Benzin aramak için minibüsten çıkmalarının güvenlik kamera görüntüleri
-Şüphelilerin, daha önce kaçırdıkları halk otobüsü güvenlik kamera görüntüleri
-Genel ve Detay
 

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