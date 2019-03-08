Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde kadın cinayeti
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde...
Binali Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu

(ÖZEL) KAZANIN HEMEN SONRASI.... YARALILARA YASTIK VE MİNDERLE YARDIM SEFERBERLİĞİ

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,() Bağcılar TEM Bağlantı yolunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kamyonetin kırılan ön camından çıkartılan yaralılara yoldan geçen diğer sürücüler müdahale etti. Yola yatırılan yaralılardan...

(ÖZEL) KAZANIN HEMEN SONRASI.... YARALILARA YASTIK VE MİNDERLE YARDIM SEFERBERLİĞİ

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,()
Bağcılar TEM Bağlantı yolunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kamyonetin kırılan ön camından çıkartılan yaralılara yoldan geçen diğer sürücüler müdahale etti. Yola yatırılan yaralılardan birinin başına yastık koyulurken, diğer bir yaralıya da oturması için minder verildi. 
Bağcılar Mahmutbey-İstoç TEM Bağlantı Yolu'nda saat 08.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdullah Uslu yönetimindeki 34 CLB 85 plakalı meyve-sebze yüklü kamyonetin henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet yan yatarken, içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler yaralıları kamyonetin kırılan ön camından çıkartıp yola yatırdı. Bir sürücü kamyon şoförü Uslu'nun başının altına aracında bulunan yastığı koydu. Diğer bir yaralıya da minder verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. 

Görüntü dökümü:
--------------
-Kaza yerinden görüntü
-Yerde yatan yaralı
-Yastığın görüntüsü
-Minderdeki yaralı
-Yan yatan kamyon
-Yaralıların ambulansa konması
-Genel ve detaylar

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328