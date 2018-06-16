(ÖZEL) KASKLI HIRSIZLAR KAMERADA

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Kağıthane'de kasklı iki hırsız, apartmanın önündeki yarış motosikletini 2 buçuk dakikada çalıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay Kağıthane'de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Bir apartmanın önünde gerçekleşen ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kasklı iki kişi koşarak apartmanın önüne geliyor. Bir süre çevreyi kontrol eden hırsızlar kimseyi göremeyince işe koyuluyor. Yanlarında getirdikleri levye ve demir kesme makasıyla zincirleri yaklaşık 2 buçuk dakikada kesen hırsızlar motosikleti çalıp olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI

-Apartmanın önünde bulunan motosiklet

-İki kişi koşarak motosiklete doğru gelmesi

-Motosikletin bağlı olduğu fark edilmesi

-Hırsızların levye ve demir kesme makasıyla çalışması

-Motosikleti alarak olay yerinden hızlıca uzaklaşması

-Genel ve detaylar

