istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

(ÖZEL) KARTAL'DAKİ VİLLADAN ÇIKAN "KEDİCİK" KONUŞTU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Beyza GÜLER-Güven USTA / İstanbul Kartal'da bir villada kalan kadınlardan örgüt içinde 'Bacı ' olarak tanınan Tülay Kumaşçı 'ya konuştu. Villa havadan görüntülendi. Adnan Oktar grubuna yönelik...

GÜNDEM 17.12.2019, 21:46
(ÖZEL) KARTAL'DAKİ VİLLADAN ÇIKAN "KEDİCİK" KONUŞTU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Beyza GÜLER-Güven USTA / İstanbul
Kartal'da bir villada kalan kadınlardan örgüt içinde 'Bacı ' olarak tanınan Tülay Kumaşçı 'ya konuştu. Villa havadan görüntülendi.
Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında 1 buçuk senedir cezaevinde bulunan 77'si kadın toplam 91 kişi ev hapsiyle tahliye edildi. Grup üyelerinin ev hapsi süreçleri başladı. Birkaç arkadaşıyla birlikte kendisine ait villada oturan ve örgüt hiyerarşik yapısı içinde 'bacı' olarak tanınan İTÜ Matematik Mühendisliği mezunu Tülay Kumaşçı da tahliye edilenler arasında bulunuyor. 
Tülay Kumaşçı, Demirören Haber Ajansı mikrofonuna açıklamalarda bulundu.

"BEN KENDİ EVİMDE ÖZGÜRCE YAŞIYORUM"
Tülay Kumaşçı, kendilerinin zorla tutulduklarına dair iddiaları yalanlayarak, "Biz, birbirini seven bir arkadaş topluluğuyuz, biz özgür insanlarız. 30-40 yaşlarında insanlarız. Devletimize bağlı insanlarız. Bizim zorla tutulmamız mümkün değil. Hepimiz üniversite mezunuyuz. Bir sürü yerde çalışıyoruz. Toplumda gerçekten saygı duyulan bir çevremiz de var. Biz özgürlüğünü yaşayan, aileleriyle mutlu bir hayat yaşayan özgür bireyleriz. Zaten özgür bir ülkede yaşıyoruz. Hepimiz istediğimizi yapma, iş kurma hakkına sahibiz. Mesela burası benim evim. Ben kendi evimde özgürce yaşıyorum. Kimse bana karışamaz. Zaten biz sevgiyle oluşturulmuş bir toplum olduğumuz için söylediğiniz manada bir şey olması asla mümkün değil" dedi.

"TAM TERSİ AİLELERDEN DESTEK VAR"
Tülay Kumaşçı, “Yanlış bir sürü haberler var, yönlendirmeler var. Mesela otele gidenlerden bahsediliyor. Böyle bir şey asla yok. Herkes evine gitti. Zaten kamuoyunda da değişik bir algı yaratılıyor. Sanki çok fazla aile varmış gibi bizim karşımızda. Tam tersi ailelerden destek var. Çok çok az, bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda aileler bu şekilde. Onlar da etki altında. Fakat biz o ailelerle de görüşüyoruz. Ben biliyorum Ayşe, annesiyle çok samimi. Çok sever annesini annesi de onu çok sever. Fakat bazı nedenlerden, etki altında kalmalardan böyle beyanlar da verebiliyorlar" şeklinde konuştu.
 
"BEN HER ZAMAN DEVLETİMİ DESTEKLEDİM"
Kumaşçı, "Ben her zaman özgür oldum. Adnan Beyle, arkadaşlarımla bulunduğum süre içinde de. Ayrıca biz devletimize bağlıyız. Devletimiz ne derse onu yapan insanlarız. Ben her zaman devletimi destekledim. Hükumeti destekledim. Arkadaşlarım da o şekilde. Bu konunun çok büyütüldüğünü düşünüyorum. Bir hapishane süreci yaşadık. Şu anda da bize bir ev hapsi takdir edildi. Biz buna da razıyız, bunu da yaşıyoruz. Biz herkes gibi normal insanlarız yani. Biraz haberlere bugün baktım, gerçekten abartılı şeyler de yazılmış. Benim buraya annem geliyor, akrabalarım geliyor, arkadaşlarımın da öyle. Hepimiz ailelerimizle mutluyuz. Birbirimizi seviyoruz" diye konuştu.

"AİLELERİMİZDEN AYRI YAŞAYAMAYIZ"
İhtiyaçlarını nasıl karşıladıklarını anlatan Tülay Kumaşçı, “Biz 3-4 arkadaşız, samimi arkadaşlarım ama onlar şimdi ev hapsi olduğu için aileleri de geliyor tabi ki. Zaten biliyorsunuz bizim alışverişlerimizi ve diğer türlü ihtiyaçlarımızı, hem dışarıdan karşılıyoruz, hem de benim annem getiriyor. Diğer arkadaşlarımızın anneleri getiriyor. Zaten ailelerimizden ayrı yaşayamayız, bizi çok sevdikleri için. Bu süreçte annem nasıl bir şey istersiniz, ne istersiniz her gün getiririm diyor. Diğer arkadaşlarımın annesi de o şekilde. Bize çok bağlılar. Biz de onlara çok bağlıyız. Çok seviyoruz. Böyle bir yaşantımız var" dedi.

"GERÇEKTEN BİR İMTİHAN SÜRECİYDİ"
Cezaevinde yaşadıklarından bahseden Kumaşçı, “Adnan Bey de söyledi. Cezaevine bizi Allah soktu, yine Allah çıkardı. Hepsi güzel bir süreçti. Bizim için çok büyük tecrübe oldu. Cinayet işlemiş insanlarla kaldık. Uyuşturucu satıcılarıyla kaldık. Roman kardeşlerimizle kaldık. Gerçekten bir imtihan süreciydi. Biz çok güzel Allah'a tevekkül ettik. Güzel değerlendirmeye çalıştık. Allah kabul etsin. Tabi ki biz masum bir topluluğuz, sevgi topluluğuz. Bizim konumuz sadece sevgi. İnsanlar arasında sevgiyi yaymak, sevgi toplumu oluşturmak. Bunun için çaba harcıyoruz. Cezaevinde de gerçekten bizi sevdiler, beni de sevdiler. Hatta 'iyi ki, geldiniz sizi tanımış olduk, biz sizi tanımıyorduk. Hep ekranlardan görüyorduk ama şimdi gerçekten çok değerli çok sevgi dolu insanlar olduğunuzu gördük' dediler. Böyle bir tecrübe yaşadık. Biz Allah'tan razıyız zaten" ifadelerini kullandı.
 
Görüntü Dökümü
--- --- --- --- ----
-Tülay Kumaşçı ile röp.
-Bina çevresinden görüntüler
-Binanın bulunduğu sokağın görüntüleri
-Zil çalma anı
-Muhabir anonsları(Beyza Güler)
-Genel ve detay

Yorumlar (0)
11°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 17 Aralık 2019
İmsak 06:44
Güneş 08:16
Öğle 13:05
İkindi 15:24
Akşam 17:44
Yatsı 19:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Başakşehir 15 27
3. Beşiktaş 15 27
4. Trabzonspor 15 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Denizlispor 15 21
10. Göztepe 15 20
11. Gaziantep FK 15 20
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 15 15
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 15 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 15 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Balıkesirspor 15 20
10. Altay 15 20
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 17 35
4. Chelsea 17 29
5. Tottenham 17 26
6. M. United 17 25
7. Sheffield United 17 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Crystal Palace 17 23
10. Arsenal 17 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 17 20
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 17 18
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 16 35
3. Sevilla 17 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 17 27
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 17 22
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 17 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10