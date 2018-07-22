(ÖZEL) KARTAL'DA YENİ ALDIĞI BİSİKLETİ HIRSIZLAR TARAFINDAN ÇALINDI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Kartal'da iki kişi girdikleri apartmanda bisikleti çalıp kaçtılar. Olay, geçtiğimiz Salı günü Atalar Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 6 katlı apartmana gelen iki kişi önce etrafı kontrol etti. Daha sonra apartmanın güvenlik kameralarını fark etmesiyle yüzlerini kapatarak içeriye girdi. Giriş katına giren iki kişi bisikletlerin bulunduğu yere giderek bisikletleri bağlı olup olmadığını kontrol etti. Gözüne kestirdiği bisikleti çıkarmak için yaklaşık sekiz dakika uğraştı. Bağlı olduğu yerden bisikleti çıkararak binanın önünde bisiklete binerek hızla kaçtı.

Apartmanın içerisinden bisikletin çalınmasını anlatan Yiğit Pesen "Yeni aldığım bisikleti apartmanda kilitli şekilde duruyordu. İki hırsız apartmana girerek benim bisikletimin zincirini kopartıyor. Daha sonra bulunduğu yerden alıp kaçıyorlar. Emniyete gidip olayla ilgili ifade verdim. Yardımcı olacaklarını belirttiler" dedi.



Görüntü Dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-İki kişi apartmana girmesi

-Güvenlik kamerasını fark ederek yüzlerini kapatması

-Birisi bisikleti çıkarmak için uğraşırken diğeri gözcülük yapması

-Uzun süre iki bisikleti çıkarmaya çalışması

-Bisikleti çıkarak apartmandan ayrılmaları

-Apartmandan çıkan iki hırsız bisiklete binerek uzaklaşması

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(AKTUEL GÖRÜNTÜ)

-Bisikletin sahibiyle röp.

