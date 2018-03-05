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(ÖZEL) -  KAPKAÇ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İstanbul Kağıthane'de işyerlerine giderek çanta içinde saat satan Hüseyin Demirtaş yanına yaklaşan bir kişi tarafından kapkaça uğradı. Elindeki çantayı bir anda alıp kaçan kişi daha sonra...

(ÖZEL) -  KAPKAÇ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İstanbul
Kağıthane'de işyerlerine giderek çanta içinde saat satan Hüseyin Demirtaş yanına yaklaşan bir kişi tarafından kapkaça uğradı. Elindeki çantayı bir anda alıp kaçan kişi daha sonra otomobile binerek kayıplara karıştı. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 
Olay, Kağıthane Etibank Caddesi, Gamzeli Sokakta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir firmanın saat temsilciliğini yapan Hüseyin Demirtaş, içinde 20 bin liralık saat ve bir miktar para bulunan çanta ile kuyumcudan çıktığı sırada yanına yaklaşan bir kişi tarafından kapkaça uğradı. Elindeki çantayı bir anlık dalgınlığından yararlanarak alan kişi, koşarak kendisini bekleyen otomobile  binip kayıplara karıştı. 
O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir kişinin elinde çanta bulunan Demirtaş’ın yanına yaklaşarak çantayı alıp koştuğu görülüyor. Koşan kişi daha sonra siyah bir araca binip kayıplara karıştığı görülüyor.  

TELEFONLA KONUŞURKEN BİRİSİ ÇANTAMI ALDI GİTTİ
Bir saat firmasının yetkilisi olduğunu söyleyen Hüseyin Demirtaş, “Ben kuyumculara saat satıyorum. Kuyumcudan çıktım. Yardımcımı arıyordum.  Ararken birisi geldi çantamı aldı gitti. Aşağı yukarı 20 bin liralık saat vardı çantamdaö dedi.
Güvenlik kameralarını inceleyen polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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GÜVENLİK KAMERASI
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-Olay anı

AKTUEL KAMERA
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-Kapkaç mağduru Hüseyin Demirtaş ile röp
-Olay yerinden görüntü
-Zırhlı polis aracından görüntü
-Genel ve detaylar
 

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