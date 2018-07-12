ÖZEL - Kapıcının cüce oğlu dünyayı kaldırıyor

ANTALYA'da kapıcılık yapan ailesine apartmanın çöp toplama ve temizliğinde yardım ederek geçimini sağlayan cüce halterci Soner Coşkun (20), Meksika'da kazandığı dünya üçüncülüğünün ardından olimpiyat madalyasıyla başarısını taçlandırmak istiyor.



Antalya'da oturan Coşkun ailesinin 7 çocuğundan en küçüğü Soner, akondroplazi (cücelik) hastalığıyla dünyaya geldi. Cüce olmasından dolayı çocukluğunda zor bir dönem geçiren Soner, kendisiyle dalga geçilmesi nedeniyle eğitimine geç başladı. Kapıcılık yapan ailesine apartman temizliği, çöp toplama işlerinde yardım eden Soner, eğitiminden arta kalan zamanlarda da spor yaptı. Kendisi gibi cüce arkadaşının yönlendirmesiyle 1 yıl önce haltere başlayan Soner, ilk ayında katıldığı Türkiye şampiyonasında altın madalya kazandı. 63 kilo kaldırarak Türkiye rekoru kıran Soner'in hayatı, kazandığı sportif başarıyla bir anda değişti.



49 KİLO AĞIRLIĞINDA, 130 KİLO KALDIRIYOR

Geçen yıl aralık ayında Meksika'da düzenlenen Para Powerlifting Gençler Dünya Şampiyonası'nda 93 kilo kaldıran Soner Coşkun, bronz madalyanın sahibi oldu. Milli takım formasıyla uluslararası başarı kazanmanın gururunu yaşayan Soner, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları hazırlıklarına başladı. 130 santimetre boy ve 49 kilogram ağırlığa sahip Soner, olimpiyatta altın madalya kazanma hedefiyle 130 kilo ağırlığı kaldırarak çalışmalarını sürdürüyor. Günün büyük bölümünü antrenörü Ekrem Celil ile Antalya Spor Salonu'nda çalışarak geçiren Soner, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından beden eğitimi öğretmeni olmayı istiyor.



KAPICI DAİRESİNDE OLİMPİYAT HAYALİ

Ailesiyle 2 odalı kapıcı dairesinde kaldıklarını ve günün büyük bölümünü antrenman yaparak geçirdiğini anlatan Soner, "Kapıcı ailenin çocuğuyum. Apartmanda çöp toplayıp, paspas yaparak anneme, babama yardım ediyorum. Spora 1 sene önce başladım. 1 ay sonra Türkiye şampiyonu oldum. Daha sonra dünya üçüncüsü oldum. Spora başlamadan önce cüce olmam nedeniyle insanların bana aşağılayıcı baktığını düşünüyordum. Sporda kazandığım başarılar sonrası bu düşüncem değişti. Cüce olmam nedeniyle zor anlarım oluyor, mesela otobüste insanların arasında sıkışıyorum. Güzel, sempatik yönleri de oluyor. Cüce olmam nedeniyle arkadaşlarımla şakalaşarak, eğlenceli vakit de geçiriyoruz. Spor hayatımı değiştirdi. Farklı ülkelere gittim, kazandığım başarılar gururum oldum. Sporla kendime güvenim çok arttı. Hedefim 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak. Başarımla ailemi gururlandırmak istiyorum" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Evdeki yaşantısından detay görüntüler

- Apartmanda temizlik yaparken görüntüsü

- Cöpleri atarken görnütüsü

- Salondaki antremanından detay görüntü

- RÖP: Soner COŞKUN

- Detay görüntüler



Haber:Tolga YILDIRIM- Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA, ()

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