(ÖZEL) KAPALIÇARŞI'NIN ÇATISINA SON KİREMİTLER DÖŞENİYOR

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Harun UYANIK / İstanbul

Dünyanın en büyük ve en eski alışveriş merkezi, 554 yıllık Kapalıçarşı'da yaklaşık 1,5 yıl önce başlayan restorasyonunda sona yaklaşılıyor. 3 aşamada gerçekleştirilecek restorasyonun çatı ve alt yapı çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı. Daha önce su tankları, klimalar, çanak antenlerle adeta bir çöplüğü andıran Kapalıçarşı'nın çatısında artık kırmızı kiremitler var. Kapalıçarşı'yı artık 100 yıl su basmayacağını söyleyen Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Osmanlı döneminden kalan ve dışardan müdahaleler sonucu tahrip olan su drenaj kanallarını içerden adeta anjiyo yapar gibi açıp onarıp kaplayarak tamir ediyoruz. Bütün bu çalışmalar 3 ay içinde tamamlanacak" dedi. Öte yandan Kapalıçarşı'nın merkezi bir şekilde ısıtılıp soğutulması için hazırlanan projenin bilim kurulundan onay beklediğini söyleyen Mustafa Demir, onayın gelmesinin ardından klima dış aparatlarının da çatıdan kaldırılacağını belirtti.

KIRMIZI KİREMİTLİ KAPALIÇARŞI

Tarihi Kapalıçarşı'da restorasyon 6 yıl süren proje hazırlığının ardından 14 Temmuz 2016'da düzenlenen bir törenle başlamıştı. Çatı, alt yapı ve güçlendirme olarak üç aşamayı içeren restorasyona çatı kısmından başlanmıştı. Yaklaşık 1,5 yıldır süren 7 aylık çalışmanın ardından Kapalıçarşı'nın çatısı kırmızı kiremitlerle örtüldü. Titizlikle yürütülen çalışmalarda önce eski kiremitler kaldırılmış, daha sonra çatı zeminin aslına uygun bir şekilde düzeltilmişti. Su geçirmez çatı malzemesinin döşenmesinin ardından kiremitler döşenmeye başlanmıştı.

BAZ İSTASYONLARI İÇİN ÖZEL KULÜBELER YAPILDI

Çatıda şu anda kiremitlerin yüzde 80'lik bir kısmı döşendiği gözlenirken, çatının su depoları, çanak antenlerle dolu adeta çöplüğü andıran halinden eser kalmadığı görüldü. Çatıda bulunan GSM operatörlerine ait baz istasyonları için özel kulübeler yapılırken, daha önceden geliş güzel döşenmiş kablolar da fiber optik kablolarla değiştirilerek özel kanallar içine alınacak. Çalışmaların hızla tamamlanması için onlarca işçi çatı üzerinde yapılan yollardaki çalışması ise devam ediyor.

KAPALIÇARŞIYA MERKEZİ ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMİ GELİYOR

Kapalıçarşı'nın restorasyonunda inceleme yapan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kapalıçarşı'nın yılda 91 milyon 200 bin ziyaretçiyle dünyanın en fazla ziyaret edilen yeri olduğunu belirterek, "Burası herhangi bir tarihi eser değil. Yaptığımız restorasyonun her aşamasının Anıtlar Kurulu ve bilim heyetimiz tarafından onanması gerekiyor. Bu nedenle bölgede çok dikkatli bir çalışma sürdürüyoruz. Çalışmada eski kiremitler söküldü. Bunların altında sonradan atılan 30 santime varan betonlar vardı. Bunlar temizlendi, su izolasyonu yapıldı . Kiremitlerin büyük bölümü yerine yerleştirildi. Daha önceden gelişigüzel döşenen kablolar fiber optik kablolarla değiştirilip kanallara konuyor. baz istasyonları için özel odalar yapıldı. Ayrıca merkezi ısıtma ve soğutma sistemi için hazırlanan projeyi bilim kurulundan onay bekleniyor. Bu projenin yapılmasıyla çatıda bulunan klima aparatları da sökülecek" diye konuştu.

KAPALIÇARŞININ SU KANALLARINA ADETA "ANJİYO" YAPILIYOR

Kapalıçarşı'nın yüzlerce yıllık drenaj kanallarına adeta anjiyo yapıldığını söyleyen Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir "Bu su kanalları yıllar içinde ve dışardan yapılan müdahaleler sonucu tahrip olmuş durumdaydı. Alt yapıda büyük sıkıntılar vardı. İSKİ ile yaptığımız çalışmalar sonucu tarihi çarşıyı, kazmak yerine başka bir yöntem geliştirdik. Teknolojik aletlerle bu kanallara girerek tahrip olmuş bölgeleri onarıyoruz iç taraflarını kaplıyor adeta bir anjiyo ameliyatındaki gibi "stend" takıyoruz. " dedi. Şu anda toplam uzunluğu 3 bin 700 metre olan su kanallarının yüzde 50'si tamamlanmış durumda" ifadesini kullandı.

"ESNAF DUVARLARI YIKIP, KAZARAK DÜKKANINA BODRUM YAPMIŞ"

Kapalıçarşı'nın daha önceden sahipsiz kaldığını söyleyen Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Yapılan kanun değişikliğinin ardından Kapalıçarşı'nın artık seçimle gelen bir yönetimi var. Daha önceden esnaf yer kazanmak için taşıyıcı duvarları yıkmış, bodrum olmayan dükkanlarda kazı yaparak kendilerine bodrum yapmış, duvarları inceltip vitrin yapmış. alt yapıda bu kadar büyük sorunlara da bunlar neden olmuş. Bu çalışmaların ardından dünya çapındaki bu eser artık en azından 100 yıl daha problem yaşamadan ayakta kalacak" şeklinde konuştu.

KAPALIÇARŞI YILLARDIR ALARM VERİYORDU

110 bin 868 metre kare bir alana sahip olan 45 bin metre kare kapalı alanı bulunan ve her gün 300 ile 500 bin kişinin ziyaret ettiği Kapalıçarşı yıllardır alarm veriyordu. Tarihi binanın çatısı adeta bir klima ve çanak anten tarlasına dönerken, tonlarca ağırlıktaki plastik su depolarının gelişi güzel yerleştirilmesi tarihi yapı için büyük tehlike oluşturuyordu. Kapalıçarşı'nın içinde bulunan bazı kemerlerde çökme meydana gelmiş, tavanda oluşan çatlaklar, büyüyerek bazı yerlerde 10 santimetreyi geçmişti. Çökme tehlikesi geçiren iç tavan kemerlerinden bazıları demirle desteklenmişti. 2012 yılında James Bond serisinin filmi "Skyfall"'ın çekimlerine ev sahipliği yapan Kapalıçarşı'nın çatısının durumu çekimler sırasında gündeme gelmişti. O tarihlerde binanın çatısının ve içinin restorasyonun yapılmasına karar verilirken, binanın tarihi bir yapı olması ve gerekli izinler için başlatılan çalışmalar bürokrasinin çarkları arasında kaybolmuş 2016 yılına kadar beklemek gerekmişti.

Görüntü Dökümü: (HAVADAN)

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-Kapalıçarşı'nın havadan görüntüsü

-Çalışmalardan detay

-Fatih Belediye Başkanı ile röp.

-Genel ve detaylar

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