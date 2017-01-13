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(ÖZEL) - KALDIRIMDAKİ KADINI EZİP DEREYE UÇTU; 1 ÖLÜ, 1 YARALI

  * Bakırköy'de buzlanma nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazada kaldırımda yürüyen kadına çarpan otomobil dereye uçtu. * Feci kazada kadın hayatını kaybederken sürücü ise yaralandı. Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL...

(ÖZEL) - KALDIRIMDAKİ KADINI EZİP DEREYE UÇTU; 1 ÖLÜ, 1 YARALI

 

* Bakırköy'de buzlanma nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazada kaldırımda yürüyen kadına çarpan otomobil dereye uçtu.

* Feci kazada kadın hayatını kaybederken sürücü ise yaralandı.

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL

Bakırköy'de buzlanma nedeniyle kontrolden çıktığı belirtilen otomobil kaldırımda yürüyen kadını ezdikten sonra dereye uçtu. Kazada kadın hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Bakırköy Menekşe Sahil Yolu'nda meydana geldi. Burak Yılmaz direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırıma çıktı. Burada yürüyen Emine Topaç'a (42) çarpan otomobil Marmara Denizi ile Küçükçekmece Gölü'nü bağlayan dereye uçtu. Sürücü Yılmaz denize düşen otomobilden çıkarak kayalıklara ulaştı. Kayalıklara savrulan Emine Topaç ise çevredekiler tarafından kayalıklardan çıkarıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Topaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Topaç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sürücü Yılmaz ise yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yılmaz'ın polise buz nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Sudaki araç

-Polis ekiplerinin çalışması

-Emine Topaç'ın fotoğrafı

-Olay yerindeki cenazenin fotoğrafı

-Aracın çıkarılması

-Görgü tanığı ile röportaj

-Detaylar

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