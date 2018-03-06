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- (ÖZEL) KADIKÖY'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN GENÇ KIZA DOLMUŞ ÇARPTI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL- Kadıköy'de yolun karşısına geçmeye çalışırken bir dolmuşun çarptığı genç kız yaralandı. Kadıköy Rıhtım Caddesi'ndeki kaza saat 07.15 sıralarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek...

- (ÖZEL) KADIKÖY'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN GENÇ KIZA DOLMUŞ ÇARPTI


Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-
Kadıköy'de yolun karşısına geçmeye çalışırken bir dolmuşun çarptığı genç kız yaralandı.
Kadıköy Rıhtım Caddesi'ndeki kaza saat 07.15 sıralarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 15 yaşındaki kıza, Mesut Kılınçer yönetimindeki yolcu dolmuşu çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis geldi. Sağlık ekipleri, yaralı genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile Haydarpaşa Numune  Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
 
"HIZLIYDI" İDDİASI
Kaza yapan sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sürücü, genç kızın kırmızı ışıkta geçtiğini öne sürerken görgü tanıkları dolmuşun hızlı olduğunu söyledi. Kazada ön camı kırılan ve kaputu ezilen dolmuş, çekiciyle olay yerinden götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Yaralının yerdeki görüntüsü
-Sağlık ekiplerinin yaralıya ilk müdahalesi
-Ambulansa bindirilmesi
-Sürücü ile röp
-Polis otosuna bindirilmesi
-Kazaya karışan dolmuşun görüntüsü
-Görgü tanıkları ile röp
-Trafik ekiplerinin çalışması
-Genel ve detay görüntüler
 
 

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