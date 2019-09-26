(Özel) KADIKÖY'DE MOTOSİKLETLİ KADININ TEHLİKELİ DANSI KAMERADA
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,() Kadıköy'de kadın sürücünün seyir halindeyken motosiklet üzerinde yaptığı tehlikeli dans kameralara yansıdı. Hem kendini hem de trafiktekileri tehlikeye düşüren sürücü bir süre...
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()
Kadıköy'de kadın sürücünün seyir halindeyken motosiklet üzerinde yaptığı tehlikeli dans kameralara yansıdı. Hem kendini hem de trafiktekileri tehlikeye düşüren sürücü bir süre sonra gözden kayboldu.
Görüntüler geçen pazartesi günü Kadıköy D-100 Karayolu, Uzunçayır mevkiinde kaydedildi. Motosikletli bir kadın, yoğun trafik içinde tehlikeli hareketler sergileyerek araçların arasında ilerledi. Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yoluna girerek dans etmeye başlayan kadın sürücü, motosiklet üzerinde ayağa kalktı. Kadın sürücü daha sonra gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Görüntü Dökümü
-D-100 karayolunda ilerleyen kadın sürücü
-15 Temmuz şehitler köprüsü yolunda ilerleyen kadın sürücü
-sürücünün motosiklet üzerinde dans etmesi
-sürücünün motosiklet üzerinde ayağa kalkması
-sürücünün bir süre sonra gözden kaybolması
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