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(ÖZEL) İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE MAGANDA DEHŞETİ 

İSTANBUL -   Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul İstanbul'da ağırlıkta gençlerden oluşan bir grup araçlarıyla konvoy oluşturdu. Konvoy Taksim'e yaklaştığında ise adeta silahlar konuştu. Araçtan sarkan magandalar havaya...

(ÖZEL) İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE MAGANDA DEHŞETİ 

İSTANBUL -
 
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul
İstanbul'da ağırlıkta gençlerden oluşan bir grup araçlarıyla konvoy oluşturdu. Konvoy Taksim'e yaklaştığında ise adeta silahlar konuştu. Araçtan sarkan magandalar havaya ateş ederken o anlar kameralara saniye saniye yansıdı. İstanbul'un göbeğinde adeta silahlar konuştu. Silah seslerini duyanlar çatışma çıktığını zannederken o anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Saat 00:00 sıralarında kameralara yansıyan görüntülerde, Kasımpaşa'da toplanan gençler çok sayıda araçla konvoy oluşturdu. Otomobillerin camlarından sarkarak trafikte terör estirdiler. Konvoy Taksim'e yaklaştığında ise silahlar konuşmaya başladı. 
 
KENDİ ATEŞ ETTİ YETMEDİ ARDINDAN YANINDA BULUNAN KADINA ATEŞ ETTİRDİ
Konvoyun en önünde bulunan otomobilin sunroofundan sarkan bir kadınla bir erkek dikkat çekti. Konvoy Taksim'e yaklaşınca önce adam silahı alarak havaya ateş etmeye başladı. Ardından ise yanında bulunan kadına silahı vererek havaya ateş ettirdi. Konvoydaki bir çok otomobilden de silah sesleri yükseldi. 
 
TAKSİM'DE ARA SOKAKLARDA KAYBOLDULAR
Trafikte terör estiren ve İstanbul'un göbeğinde havaya ateş eden magandalar, Odakule tarafından Beyoğlu'nun ara sokaklarına girerek gözden kayboldular. 
 
Görüntü dökümü:
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-Konvoyun hareket etmesi
-Konvoydakilerin tehlikeli araç kullanmaları
-Magandaların havaya ateş etmesi
-En önde bulunan araçtan silahla ateş edilmesi
-Genel ve detay görüntüler
 
 

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