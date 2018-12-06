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(ÖZEL) İRAN'DA DÜŞEN JETİN PİLOTU MELİKE KUVVET'İN AĞLATAN VİDEOSU

  Haber-Kamera: Gökhan ARTAN/İSTANBUL, () İran'da 11 Mart tarihinde düşen iş jetinde yaşamını yitiren pilotlardan Melike Kuvvet'in Sezen Aksu'nun 'İki Gözüm' adlı şarkısını seslendirirken görüntüsü ortaya çıktı.  Birleşik...

(ÖZEL) İRAN'DA DÜŞEN JETİN PİLOTU MELİKE KUVVET'İN AĞLATAN VİDEOSU

 

Haber-Kamera: Gökhan ARTAN/İSTANBUL, ()
İran'da 11 Mart tarihinde düşen iş jetinde yaşamını yitiren pilotlardan Melike Kuvvet'in Sezen Aksu'nun 'İki Gözüm' adlı şarkısını seslendirirken görüntüsü ortaya çıktı. 
Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a gelirken İran’da düşen Başaran Holding'e ait Bombardier Challenger 604 tipi iş jetinde 3'ü mürettebat, 11 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada yaşamını yitirenlerden biri de uçağın ikinci pilotu Melike Kuvvet'ti. Hava Kuvvetleri'nde Pilot Yüzbaşı görevindeyken FETÖ kumpasıyla TSK'dan uzaklaştırılan Melike Kuvvet, ailesinin ve kendi geçimini sağlamak için sivil pilotluk yapmaya başlamıştı. Kuvvet kaza olmasaydı Mayıs ayında 4 yıl aradan sonra TSK'ya binbaşı rütbesi ile görevine dönecekti. Melike Kuvvet'in Konya'daki cenaze töreninde de Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine, giymeye hazırlandığı binbaşı rütbeli tulumu da konulmuştu.

'GEL, KAVUŞALIM ARTIK" AĞLATTI
İş jetinin ikinci pilotu Melike Kuvvet'in ortaya çıkan bir videosu yürekleri dağladı. Sezen Aksu'nun 'İki Gözüm' adlı şarkısını seslendiren Melike Kuvvet'in videosu izleyenleri hüzünlendirdi. Kuvvet'in özellikle şarkının son sözleri olan, "Gel, kavuşalım artık"ı demesi sevenlerini ağlattı. Bu arada kazanın üzerinden 9 ay geçmesine rağmen uçağın kaptan pilotu Beril Gebeş'in cenazesi ise henüz bulunumadı. 

Görüntü dökümü:
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-Kuvvet'in şarkı söylemesi

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