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(ÖZEL) - İNGİLİZ SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL () İstanbul Boğazı'ndan geçen, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait H87 borda numaralı, 'HMS Echo' adlı savaş gemisi, Kardeniz'e doğru yol aldı. Marmara Denizi'nden bugün saat 20.00 sıralarında...

(ÖZEL) - İNGİLİZ SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL ()
İstanbul Boğazı'ndan geçen, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait H87 borda numaralı, 'HMS Echo' adlı savaş gemisi, Kardeniz'e doğru yol aldı. Marmara Denizi'nden bugün saat 20.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yapan, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait H87 borda numaralı, 'HMS Echo' adlı savaş gemisi, saat 20.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınlarına geldi. Tedbir amacıyla bir Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği İngiliz savaş gemisi, saat 20.45 sıralarında Şehitler Köprüsü'nü geçerek, yoluna devam etti. Kraliyet Donanması'na ait 'HMS Echo', Boğaz'dan geçerek Karadeniz'e doğru açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- İngiliz savaş gemisinin Boğaz'a girişi
- Savaş gemisinin Boğaz'da seyri
- Genel ve detaylar
 

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