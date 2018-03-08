Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

(ÖZEL) - İKİ GENÇ KIZIN KIL PAYI ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ AN...

* Sultanbeyli'de otomobilinin kontrolünü kaybeden sürücü korku dolu anlar yaşattı. * İki genç kız otomobille duvar arasında kalmaktan  son anda kurtuldu.  * O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İstanbul Sultanbeyli'de...

(ÖZEL) - İKİ GENÇ KIZIN KIL PAYI ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ AN...

* Sultanbeyli'de otomobilinin kontrolünü kaybeden sürücü korku dolu anlar yaşattı.

* İki genç kız otomobille duvar arasında kalmaktan  son anda kurtuldu. 

* O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul
Sultanbeyli'de sürücüsünün kontrolünü  kaybettiği otomobil, kaldırımda yürüyen iki genç kıza çarptı. Otomobil ile duvar arasında kalmaktan son anda kurtulan genç kızlardan biri, bacağından yaralandı.
Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kaza Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi'nde önceki akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Adı öğrenilemeyen 55-60 yaşlarındaki sürücü, park halinde olan otomobiliyle hareket etti. Sürücü, karşı yöne geçerek sokağa girmek istedi. Bu sırada gelen minibüse çarpmamak için kaçarken otomobilin kontrolünün kaybetti. Otomobil önce bulunduğu yöndeki kaldırıma, ardından karşı yöndeki kaldırıma çıktı. Otomobil kaldırımda yürüyen iki genç kıza çarptı. Otomobil ile duvar arasında kalmaktan kıl payı kurtulan genç kızlardan biri bacağından yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bacağından yaralanan genç kızı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Görüntü Dökümü:
-------------------
GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ
-Otomobilin hareket ederek karşı yöne geçmesi
-Minibüse çarpmamak için kaçması
-Kaldırıma çıkması
-Karşı yöne geçerek kaldırımda genç kızlara çarpması
-Kızların otomobil ile duvar arasında kurtulması

AKTÜEL
-Görgü tanıklarıyla röp.
-Olay yerinden detay görüntüler


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314