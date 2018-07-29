(ÖZEL) İÇERİDE KİMSEYİ GÖRMEYİNCE CEP TELEFONUNU ALARAK KAÇTI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Beşiktaş'ta bir pilavcı dükkana giren bir kişi, işyeri çalışanını dükkanda görmeyince kasanın yanında bulunan iki telefondan birisini alarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, 22 Temmuz'da Sinanpaşa Mahallesi'nde bir pilavcı dükkanında yaşandı. Pilavcı Ferdi Bozkızıl saat 08.00'da dükkanı açtıktan sonra cep telefonlarını kasanın üstüne bıraktı. Bozkızıl'ın temizlik için dükkanın arka kısmında olduğu sırada dükkana gelen bir kişi etrafı kolaçan etti. Kimseyi görmeyince sakin bir şekilde kasaya yönelen hırsız, kasanın yanında bulunan telefonlardan birisini alarak kaçtı.Hırsızın kasada bulunan diğer telefonu almaması ise dikkat çekti. Bozkızıl telefonlardan birinin yerinde olmadığını görünce güvenlik kamera görüntülerini izledi. Telefonun çalındığını anlayan Bozkızıl, durumu polis ekiplerine haber verdi. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

BİR AN ÖNCE HIRSIZIN YAKALANMASI İSTİYORUM

Bozkızıl "Sabah dükkanımı açarak telefonumu kasanın bulunduğu yere koyarak beş dakikalığına aşağıya indim.Yukarıya çıktığımda kasanın orada telefonum yoktu. Güvenlik kamera kayıtlarını incelediğimde kimliği belirsiz bir kişi kasaya gelerek aldığını gördüm. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek yapan kişinin fotoğrafını çekerek gittiler. Şu anda emniyet yetkilerin hırsızı yakalamalarını bekliyorum.' diye konuştu.



Görüntü Dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-İş yeri çalışanı cebindeki eşyaları kasaya bırakması

-İş yeri çalışanı içeriye gitmesi

-Hırsızın dükkana gelmesi

-İçeriye göz atması

-Bir süre etrafını kontrol etmesi

-Kasaya doğru yönelmesi

-Cep telefonu alması

-Hızlıca kaçması

(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

-Dükkandan detaylar

-Kasadan detay

-Güvenlik kamerasından detay

-İş yeri çalışanı olayı anlatması

-Genel ve detaylar

