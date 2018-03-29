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(ÖZEL) -  HASTANE PENCERESİNDEN ATLAYAN MAHKUM BÖYLE KAÇTI

- Beyoğlu'nda birinci kattaki doktor odasının penceresinden atlayan mahkum kaçarak kayıplara karıştı. - Mahkumun kaçış anı güvenlik kamerasına  yansıdı. Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() Beyoğlu'nda hastaneye tedavi için getirilen...

(ÖZEL) -  HASTANE PENCERESİNDEN ATLAYAN MAHKUM BÖYLE KAÇTI

- Beyoğlu'nda birinci kattaki doktor odasının penceresinden atlayan mahkum kaçarak kayıplara karıştı.

- Mahkumun kaçış anı güvenlik kamerasına  yansıdı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()
Beyoğlu'nda hastaneye tedavi için getirilen mahkum birinci kattaki doktor odasının penceresinden atlayarak kaçtı.
Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki olay öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mücahit Coşar tedavisi için hastaneye getirildi. Bir askerle kolları kelepçeli olan Mücahit Coşar birinci kattaki doktor odasına alındı. Tedavi için kelepçesi çıkarılan Coşar  pencereden atlayarak kaçmaya başladı. Jandarma ve çevredekiler kaçan mahkumun peşinden koştu, ancak yakalayamadı. Coşar hastane önünde kaçarken güvenlik kamerasına yansıdı. Mücahit Coşar'ın kaçarken ayağının kayarak düşmesi de kameraya yansıdı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve jandarma  çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. Uyuşturucu suçundan cezaevinden bulunduğu öğrenildi. Kaçan mahkumu arama çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü
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GÜVENLİK KAMERASI
-Mahkumun kaçarken düşmesi
-Mahkumun yerden kalkıp kaçmaya devam etmesi
-Kaçan mahkumu yakalamak için peşinden koşan vatandaş

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
-Mahkumun kaçtığı hastane
-Atladığı birinci kattaki açık cam (kadının baktığı)
-Vatandaşlar ile röportajlar
-Olayı haber alıp gelen Jandarma komutanı
-Çevrede arama çalışması yapan askerler
-Polis ekipleri
-Genel ve detay görüntüler
 

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