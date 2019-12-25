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(ÖZEL) HALKALI'DAKİ KAZA ANI KAMERADA
HALKALI'da 4 kişinin yaralandığı ve otomobillerin ağır hasar aldığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza, geçen Pazar günü saat 12.00 sıralarında Halkalı Sakarya Caddesi ile Mahmutbey Caddesi kesişiminde...
GÜNDEM 25.12.2019, 09:28
HALKALI'da 4 kişinin yaralandığı ve otomobillerin ağır hasar aldığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza, geçen Pazar günü saat 12.00 sıralarında Halkalı Sakarya Caddesi ile Mahmutbey Caddesi kesişiminde meydana geldi. Sakarya Caddesi'nden Mahmutbey Caddesi'ne çıkarak sola doğru manevra yapmaya çalışan bir otomobile o sırada Mahmutbey Caddesi'nden gelen başka bir bir otomobil çarptı.
Kazanın şiddetiyle iki otomobil de farklı yönlere savruldu. Kaza sonrası 4 kişi yaralanırken otomobillerde de ağır hasar oluştu. Yaşanan kaza anı ise bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntü dökümü
Kaza, geçen Pazar günü saat 12.00 sıralarında Halkalı Sakarya Caddesi ile Mahmutbey Caddesi kesişiminde meydana geldi. Sakarya Caddesi'nden Mahmutbey Caddesi'ne çıkarak sola doğru manevra yapmaya çalışan bir otomobile o sırada Mahmutbey Caddesi'nden gelen başka bir bir otomobil çarptı.
Kazanın şiddetiyle iki otomobil de farklı yönlere savruldu. Kaza sonrası 4 kişi yaralanırken otomobillerde de ağır hasar oluştu. Yaşanan kaza anı ise bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntü dökümü
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-Güvenlik kamerasından kaza anı
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