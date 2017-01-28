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(ÖZEL HABER) SİLİVRİ'DE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU...

Haber-Kamera Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL Silivri'de, bir tekne ile kaçak yollarla yurt dışına çıkmak isteyen yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı Silivri Merkez Mahallesi'nde bulunan iskeleye otobüslerle gelip tekneye binen kaçak göçmenler...

(ÖZEL HABER) SİLİVRİ'DE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU...

Haber-Kamera Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL

Silivri'de, bir tekne ile kaçak yollarla yurt dışına çıkmak isteyen yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı

Silivri Merkez Mahallesi'nde bulunan iskeleye otobüslerle gelip tekneye binen kaçak göçmenler olduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Olay yerine sevk edilen ekipler iskelede 3'ü çocuk 5 kişilik bir aileyi gözaltına aldı. Polis, bir teknenin bazı kaçak göçmenleri alarak yoluna devam ettiği bilgisi üzerine, Sahil Güvenlik ve Deniz polisiyle irtibata geçti. Deniz polisi ile Sahil Güvenlik ekiplerinin tekneyi arama çalışması başlattı.

Gözaltına alınan 5 kişiden iki çocuğunun epilepsi hastası olduğu öğrenildi. Kaçak göçmenler, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehit Emin İpşir Polis Merkezine götürüldü.

350-400 KİŞİ VARDI

Bir yazlık sitede gece bekçiliği yapan Burhanettin Özkurt, Mülteciler buradan binmeye çalıştı tekneye. Yaklaşık 350-400 kişi vardı. Otobüslerle buraya gelip kapıdan içeri girip iskelenin oraya gittiler. Gemide buraya yanaşmıştı. Alabildiklerini aldılar, alamadıkları da sağa sola kaçtılar. dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaçak göçmenlerin karakola getirilmeleri

-Epilepsi hastası çocukların kucaklanarak karakola geçirilmeleri

-Görgü tanığı bekçi ile röp.

-Teknenin çıkış yaptığı iskeleden görüntü

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