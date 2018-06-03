(ÖZEL)- GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANAN HIRSIZLAR EV SAHİBİNE 'ŞİKAYEÇİ OLMA' DİYE YALVARDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİRİSTANBUL

Kadıköy’de bir apartman dairesini soyan hırsızlar, bir süre sonra apartmanın önüne gelerek, ev sahibine ‘bizden şikayetçi olma’ diye yalvardı. O anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kadıköy Koşuyolu Mahallesi İsmailpaşa sokakta bir eve hırsızlık yapmak için apartmanın bahçe duvarından tırmanan, evden çaldıkları eşyalarla olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra hırsızlar, apartmanın önüne gelerek evinden eşyalarını çaldıkları kişiye ‘bizden şikayetçi olma’ diye yalvardı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Ev sahibinin hırsızlardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

GÜVENLİK KAMERASI

-Hırsızların gelişi

-Hırsızların duvara tırmanarak eve girişi

-Hırsızların kaçışı

-Ev sahibine yalvarması

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Binadan görüntü

-Detaylar