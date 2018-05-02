(özel görüntülerle) ÜMRANİYE'DE SİLAHLI KAVGA : 2 YARALI 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL

Ümraniye'de araç muayene istasyonunun yanında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Saldırı sonrası yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Dudullu Araç Muayene İstasyonu yanında "muameleci" olarak bilinen iki grup arasında çıkan yangın söndürme tüpü satışından tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Saldırganlar kaçarken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de çevrede güvenliği aldı. Yaralılar özel bir araçla Sancaktepe'de bulunan İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken kılıç, bıçak ve sopalar ele geçirildi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

SALDIRI SONRASI KAMERADA

Saldırı sonrası yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde bir kişinin silahla binadan çıkması yer alırken bazı kişilerin kavgaya devam ettiği görülüyor.



Görüntü Dökümü:

CEP TELEFONU (ÖZEL)

-Silahla binadan çıkan kişi

-Yaşanan tartışma

-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Polislerden görüntü

-Özel harekat polisleri

-Sağlık ekipleri

-Yerdeki boş kovanlar

-Vatandaşlarla röportaj

-Gözaltına alınanlar

-Kılıç, sopa ve bıçaktan görüntü

-Genel ve detay görüntüler



