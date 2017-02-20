Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı : Son bir haftada 10 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 10 terörist...
Iğdır'da yolcu otobüsleri çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var
Iğdır'da yolcu otobüsleri çarpıştı, çok...
Diyarbakır'da 80 kilo PETN patlayıcı yakalandı: C4'ten daha etkili
Yatak bazalarına yerleştirilen bombalar ele...
Başbakan Yıldırım, Münih'te Mesud Barzani ile görüştü
Başbakan Yıldırım, Mesud Barzani ile...

(ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE) - FETÖ GÖZALTILARI: ESKİ HAKİM VE SAVCILAR ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

  * FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında iki gün önce gözaltına alınan firari eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. * Savcılar ve hakim, Yargıtay...

(ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE) - FETÖ GÖZALTILARI: ESKİ HAKİM VE SAVCILAR ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

 

* FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında iki gün önce gözaltına alınan firari eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.

* Savcılar ve hakim, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne SEGBİS ile bağlanarak ifade verecek.

Haber- Kamera: Serpil KIRKESER / İstanbul

Selam Tevhid soruşturmasında kumpas yaptıklarına ilişkin hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya ile eski hakim Dursun Ali Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

ELLERİNİN PLASTİK KELEPÇE OLDUĞU GÖRÜLDÜ

İki gün önce gözaltına alınan eski hakim Gündoğdu ile eski savcılar Çimen ve Sarıkaya ek gözaltı süresi boyunca Vatan'da bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutuldu. Şüpheliler bu sabah İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünden sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildiler

Adliyeye getirilen şüphelilerin ellerinin plastik kelepçeli olduğu görüldü. Öte yandan Sarıkaya'nın yakalandığı evi kiralayan ve gözaltına alınan Erol Yılmaz İrfanoğlu da adliyeye getirildi. Çimen ve Sarıkaya ile Gündoğdu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne bağlanarak ifade verecek.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner tarafından 54 hakim ve savcı hakkında, "Selam Tevhid'de Kumpas" yaptıkları iddiasıyla açılan ve Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde süren davanın firari hakimi Dursun Ali Gündoğdu ile firari savcıları Sadrettin Sarıyaka ve Adnan Çimen, Cuma günü gece gözaltına alındı. Meslekten ihraç edilen eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile Hakan Fidan'ı 7 Şubat 2012 tarihinde ifadeye çağıran firari savcı Sadrettin Sarıkaya, Kayaşehir'de saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Aynı saatlerde Bakırköy'de düzenlenen operasyonla firari savcı Adnan Çimen'de Bakırköy'de sokakta yürürken gözaltına alınmıştı. Sarıkaya'nın yakalandığı evi kiraladığı iddia edilen Erol Yılmaz İrfanoğlu da gözaltına alınmıştı.

Görüntü Dökümü:

------------------

//////// SAĞLIK KONTROLÜ - ÖZEL

Polis aracından inişleri

Hastaneye götürülmeleri

Soruları yanıtsız bırakmaları

Hastaneden çıkışları

Genel ve detaylar

///////////////////// ADLİYE

-Savcıların ve hakimin adliyeye girişi

-İrfanoğlu'nun görüntüsü

-Genel ve detaylar

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.