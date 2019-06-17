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(ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE) ATAŞEHİR'DE YANGINDA CAN PAZARI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL Ataşehir'de 5 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.Daire yaşayanlardan bir kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, mahsur kalan 2 kişiyi itfiaye ekipleri...

(ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE) ATAŞEHİR'DE YANGINDA CAN PAZARI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL
Ataşehir'de 5 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.Daire yaşayanlardan bir kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, mahsur kalan 2 kişiyi itfiaye ekipleri kurtardı.
Olay saat 07.00 sıralarında Yenişehir  Mahallesi İmar İskan Blokları Caddesi üzerinde meydana geldi. 5 katlı bir binanın en üst katından yükselene alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Binada yaşayanlar kendilerini dışarı atarken, üst kattaki dairede yaşayanlar mahsur kaldı. Dairedeki bir kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başarırıken, mahsur kalan 2 kişi cama çıkarak kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerin olay yerine gelen itfiaye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da mahsur kalanları kurtarmak için merdiven aracını açtı. Kısa sürede mahsur kalan 2 kişi kurtarılarak aşağı indirildi. Dumandan etkilenenler ambulansla hastaneye kaldrılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Polisin olayla ilgli soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü:
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-Daireden yükselen alev ve yoğun duman(ÖZEL)
-Mahsur kalanların görüntsü(ÖZEL)
-Mahsur kalanların kurtarılması(ÖZEL)
-Ambulansa  bindirlmesi(ÖZEL)
-İtfiayenin müdahalesi
-Bina sakinleriinn görüntüsü
-Vatandaşlar ile röp
-Genel ve detay görüntüler
 
 

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