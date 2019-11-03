(ÖZEL) GÖKHAN İNLER: MARATONDA DURUMU OLMAYAN ÇOCUKLARA YARDIM ETMEK İÇİN KOŞUYORUM

Gökhan İnler, "Durumu olmayan çocuklara eğitim ve yardım etmek istiyorum. Çünkü bu ülkeye borçlu hissediyorum, bu ülkeye bir şeyler vermek istiyorum" dedi. Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Gökhan İnler, 41'inci İstanbul Maratonu öncesi Demirören Haber Ajansı'na () açıklamalarda bulundu.

"DURUMU OLMAYAN ÇOCUKLARA YARDIM ETMEK İÇİN KOŞUYORUM"

Gökhan İnler, 2017 yılında kendi kurduğu ISEV (İnler Spor ve Eğitim Vakfı) adına 41. Vodafone Istanbul Maratonu'nda 15 km koşusunda yer aldı.

ISEV vakfı yönetim kurulu, sporcular ve gönüllülerin de koştuğu maratonda Gökhan İnler tüm Türkiye'yi "Haydi, Haydi Spora" sloganı ile spora davet etti.

Türkiye'nin dört bir yanından yetenekli çocukları ISEV çatısı altında dünya standartlarında yetiştirerek, onların başarılı birer sporcu ve birey olmalarını sağlamak için vakıf kuran İnler, durumu olmayan çocuklara yardım etmek istediğini belirtti. İnler, "Benim için önemli bir gün. İlk defa arkadaşlarımla maraton koşacağım. Neden koşuyorum çünkü 2 sene önce çocuklara yönelik İnler Spor ve Eğitim Vakfı (ISEV) adlı bir vakıf kurdum. Durumu olmayan çocuklara eğitim ve yardım etmek istiyorum. Çünkü bu ülkeye borçlu hissediyorum, bu ülkeye bir şeyler vermek istiyorum. Bütün çocukları, herkesi davet ediyorum. Spor önemlidir. Onun için katılıyorum. İnşallah ileri ki zamanlarda çocuklarımıza yardım ederiz" diye konuştu.

Gökhan İnler, 150 Beşiktaş forması alarak, "Omuz Omuza Kartal Yuvası" kampanyasına destek vermesi hakkında ise "Öne çıkarmaya gerek. Beni herkes, taraftarlar tanıyor, Beşiktaş için küçük bir jestti" İfadelerini kullandı. Gökhan İnler, uluslararası başarıları ve örnek sporcu ahlakının yanısıra, sosyal projelere duyarlılığı ile de tanınmakta. Geçtiğimiz yıl sokak hayvanlarını korumak, hayvan şiddetine dur demek adına yine ISEV vakfının yaptığı "Türkiye Sokak Canlarını Seviyor" adlı sosyal projeye imzasını atmıştı.

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