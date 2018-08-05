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(ÖZEL)- (geniş haber)- 11 YAŞINDAKİ BERRAK'IN CENAZESİ BULUNDU 

  Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul Şile Ağva'da dalgalara kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Berrak'ın cenazesine ulaşıldı. Berrak Subaşı'nın cenazesi Sahil güvenlik tarafından karaya çıkarıldı. Berrak'ın ailesi sinir krizleri...

(ÖZEL)- (geniş haber)- 11 YAŞINDAKİ BERRAK'IN CENAZESİ BULUNDU 

 

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul
Şile Ağva'da dalgalara kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Berrak'ın cenazesine ulaşıldı. Berrak Subaşı'nın cenazesi Sahil güvenlik tarafından karaya çıkarıldı. Berrak'ın ailesi sinir krizleri geçirdi. 
Ağva'da dün dalgalara kapılarak kaybolan küçük kızı arama çalışmaları sabah erken saatlerinde yeniden başlamıştı. Berrak Subaşı'nın cenazesine saat 15.30 sıralarında ulaşıldı. Cenazeye denizde kaybolduğu bölgeye yakın bir alanda dalgıçlar tarafından ulaşıldığı öğrenildi. Berrak'ın cenazesi Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botla Ağva Limanı'na getirildi. Küçük kızın cansız bedeni ambulansla Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kızlarının haberini alan aile yakınları da limana geldi. 

Görüntü Dökümü: 
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-Cenazenin çıkarılması
-Ailenin görüntüsü
-Detaylar

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