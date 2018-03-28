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(ÖZEL) - GAZİOSMANPAŞA'DA MASKELİ VE SİYAH PARDÖSÜLÜ 4 KİŞİNİN MARKETTEKİ SOYGUNU KAMERADA

- Soyunculara direnince elindeki paradan da oldu. Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da bir markete gelen yüzleri maskeli, siyah pardösülü 4 kişi, müşteri ile çalışanlara tabanca doğrultarak soygun yaptı. Soygun...

(ÖZEL) - GAZİOSMANPAŞA'DA MASKELİ VE SİYAH PARDÖSÜLÜ 4 KİŞİNİN MARKETTEKİ SOYGUNU KAMERADA

- Soyunculara direnince elindeki paradan da oldu.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL
Gaziosmanpaşa'da bir markete gelen yüzleri maskeli, siyah pardösülü 4 kişi, müşteri ile çalışanlara tabanca doğrultarak soygun yaptı. Soygun anı marketin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı.
Olay, Gaziosmanpaşa, Karadeniz Mahallesi'ndeki markette geçtiğimiz pazar günü saat 20.45 sıralarında meydana geldi. 
Markete gelen yüzleri maskeli, siyah pardösülü  4 kişi, silah doğrultarak kasada bekleyen çalışan ile müşterileri tehdit etti. Soyguncular, kasada bulunan bir miktar para ile kendilerine direnen bir müşterinin parasını alarak kayıplara karıştı. 

MÜŞTERİNİN ELİNDEKİ PARAYI ALDI
Markette yaşanan soygun anları işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde,  4 kişinin markete girdikten sonra silah doğrultarak çalışanlar ile müşteriler etkisiz hale getirdikleri de görülüyor. Kasadaki paralar ile kendilerine direnen müşterinin elindeki parayı alan soyguncuların hızla uzaklaştıkları görüntülere yansıyor. Soygun anında markette bulunan bir çocuğun ellerini havaya kaldırarak korku için de beklediği de görülüyor.

POLİS OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTI
Bildirilmesi üzerine markete gelen polis ekipleri, delil araştırması yaparak, market çalışanları ile müşterilerin ifadesine başvurdu. Marketin güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis, soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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- Marketin güvenlik kamera görüntüsü 
- İçeri giren soyguncular 
- Soyguncuların müşteri ve çalışanı etkisiz hale getirmesi 
- Kasadan aldıkları para
- Soyguncuların silah doğrultması
- Küçük çocuğun ellerini havaya kaldırması 
- Genel ve detaylar 
 

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