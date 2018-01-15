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(ÖZEL)FATİH'TE ÖDÜNÇ ALDIĞI OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI 

Haber - Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL Fatih'te arkadaşından ödünç aldığı araba ile seyreden Okan Harman'ın kullandığı otomobil, motor bölümünde çıkan yangın nedeniyle alev alev yandı. Olay, Vatan Caddesi'nde saat 18.00 sıralarında...

(ÖZEL)FATİH'TE ÖDÜNÇ ALDIĞI OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI 

Haber - Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL
Fatih'te arkadaşından ödünç aldığı araba ile seyreden Okan Harman'ın kullandığı otomobil, motor bölümünde çıkan yangın nedeniyle alev alev yandı.
Olay, Vatan Caddesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okan Harman isimli kişi, arkadaşından ödünç aldığı otomobil ile Bayrampaşa istikametinde doğru seyir halindeydi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü önündeki trafik ışıklarında otomobilin motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede otomobilin önünü kaplayan alevler nedeniyle paniğe kapılan sürücü durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye alevleri köpük sıkarak kontrol altına aldı.
 
TEDİRGİNLİK YARATTI
Öte yandan, olayın meydana geldiği noktanın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yakın olması polisi de alarma geçirdi. Ekipler, Vatan Caddesi'ni tek yönlü trafiğe kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

"ARKADAŞIMIN ARACI"
Okan Harman olayı şöyle anlattı, "Araçla gidiyordum. Kaloriferden koku gelmeye başlayınca kenara çektim. Dumanları görünce müdahale etmedim. Araç LPG'li, arkadaşımın aracı" dedi. Yanan araçta maddi hasar meydana gelirken, polis soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Alev alev yanan araç
-İtfaiyenin müdahalesi
-Sürücü ile röportaj
-Polisin caddeyi trafiğe kapatması
-Genel ve detaylar 

15.01.2018 - 18.58 Haber Kodu : 180115193

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