(ÖZEL) - FACİAYA RAMAK KALA



- TARABYA SAHİLİNDE ŞAŞKINA ÇEVİREN GÖRÜNTÜ

* Konteyner yüklü dev gemi, Tarabya'dan kıyıyı adeta sıyırarak geçti

* İstanbul Boğazı'ndaki korku dolu anlar sahildeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Özgür EREN -İbrahim AKTÜRK -İdris TİFTİKCİ -İSTANBUL

Tarabya sahilinde bu sabah facianın eşiğinden dönüldüğü anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Boğaz gemi seferlerine kapanmadan dakikalar önce Karadeniz'den Marmara Denizi'ne ilerleyen konteyner gemisi Tarabya sahilini adeta sıyırarak geçti. Çevredekiler o anı korku dolu bakışlarla görüntüledi. O anları kayıt eden kişi ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bir süre sonra gemi cep telefonunun kamera açısından çıkarak yoluna devam etti.

Görüntü Dökümü

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-Cep telefonu görüntüsü geminin sahilden çok yakın bir mesafeden geçmesi

-Cep telefonu ile görüntü alan kişinin şaşkınlığı

-Geminin bir süre sonra kameranın açısından kaybolması

-Geminin geçtiği mevkiinin aktüel görüntüsü



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