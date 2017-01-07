(ÖZEL) - FACİAYA RAMAK KALA

- TARABYA SAHİLİNDE ŞAŞKINA ÇEVİREN GÖRÜNTÜ
* Konteyner yüklü dev gemi, Tarabya'dan kıyıyı adeta sıyırarak geçti
* İstanbul Boğazı'ndaki korku dolu anlar sahildeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Haber-Kamera: Özgür EREN -İbrahim AKTÜRK -İdris TİFTİKCİ -İSTANBUL
Tarabya sahilinde bu sabah facianın eşiğinden dönüldüğü anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Boğaz gemi seferlerine kapanmadan dakikalar önce Karadeniz'den Marmara Denizi'ne ilerleyen konteyner gemisi Tarabya sahilini adeta sıyırarak geçti. Çevredekiler o anı korku dolu bakışlarla görüntüledi. O anları kayıt eden kişi ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bir süre sonra gemi cep telefonunun kamera açısından çıkarak yoluna devam etti.
Görüntü Dökümü
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-Cep telefonu görüntüsü geminin sahilden çok yakın bir mesafeden geçmesi
-Cep telefonu ile görüntü alan kişinin şaşkınlığı
-Geminin bir süre sonra kameranın açısından kaybolması
-Geminin geçtiği mevkiinin aktüel görüntüsü
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