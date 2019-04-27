(ÖZEL) ESENYURT'TA 'TEK TEKER' KAZASI: YARALI ARKADAŞINI BIRAKIP KAÇTI

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL

Esenyurt'ta motosiklet sürücüsünün ön tekeri kaldırmasıyla yola düşen arkasındaki arkadaşı yaralandı.

TEM Bağlantı yolu Esenyurt viyadüğünde ilerleyen motosiklet sürücüsü iddiaya göre bir anda ön tekerini kaldırarak ilerlemeye başladı. Bu sırada sürücünün arkasında bulunan Ekrem Taşdelen dengesini kaybederek yola düştü. Taşdelen, yolda yaklaşık 10 metre sürüklenerek, kafasını bariyerlere çarptı. Motosiklet sürücüsü, arkadaşını olay yerinde bırakarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Taşdelen, ambulansla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının durumun ağır olduğu öğrenildi. Polis arkadaşını yolda bırakıp kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Yolda yatan yaralı

-Yaralının ambulansa taşınması

-Genel ve detaylar