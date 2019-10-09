(ÖZEL) ESENYURT'TA ALACAK VERECEK KAVGASI ÖLÜMLE SONUÇLANDI
Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, () ESENYURT'ta inşaat işleriyle uğraşan bir kişi, aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Kıraç'ta...
Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, () ESENYURT'ta inşaat işleriyle uğraşan bir kişi, aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Kıraç'ta meydana geldi. İddiaya göre, müteahhitlik yapan Bayram Dikmen kerestecilikle uğraşan Hayati Y. ile iş yaptı. Dikmen, bir yıl önce Hayati Y.'ye yaklaşık 100 bin lira borçlandı. Aralarında alacak verecek meselesi bulunan ikili geçtiğimiz cuma günü konuşmak için bir araya geldi. Konuşma kavgaya dönüşünce Hayati Y., belindeki bıçağı çıkardı. Dikmen'i bıçaklayan saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yoldan geçen bir araçla hastaneye kaldırılan Bayram Dikmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaçan saldırgan ise bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hayati Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden Dikmen'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.
Görüntü dökümü
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-Olay yerinden görüntü
-Görgü tanığı ile röportaj
-Bayram Dikmen'in fotoğrafı
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