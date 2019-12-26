(ÖZEL) ESENLER'DE MAKAS KAZASI KAMERADA
Haber: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL() ESENLER O-3 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen minibüs zincirleme kazaya sebep oldu. Kaza anı kameralara yansıdı. Olay, geçen Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında O-3 Karayolu Otogar ayrımında meydana geldi....
Haber: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL() ESENLER O-3 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen minibüs zincirleme kazaya sebep oldu. Kaza anı kameralara yansıdı.
Olay, geçen Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında O-3 Karayolu Otogar ayrımında meydana geldi. Trafikte makas atarak ilerleyen minibüs geçmeye çalıştığı otomobile çarptı. Çarptığı otomobil de başka araca çarpınca zincirleme kaza meydana geldi. Toplam 3 aracın karıştığı zincirleme kazada sürücüler hafif yaralandı. Kazaya tanık olan diğer sürücüler ise kornaya basarak durumu protesto etti.
KAZA ARAÇ İÇİ KAMERAYA YANSIDI
Olay anı trafikteki bir başka aracın araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüs makas attığı sırada ilk olarak taksiye ardından diğer araçlara çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle taksi bariyerlere çarparken, diğer iki araç ise birbirlerine çarparak duruyor.
Görüntü Dökümü:
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(ARAÇ KAMERASI)
-Minibüsün makas atarken ilerlemesi
-Kaza anı
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