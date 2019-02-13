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(ÖZEL) DÜŞEN HELİKOPTERİN ENKAZI ANKARA'YA GÖTÜRÜLÜYOR

  Ramazan EĞRİ -Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, ()  Çekmeköy'de düşen, 4 askerin şehit olduğu helikopter, olay yerinde kaza kırım ekibinin incelemelerin ardından askeri kışlaya götürülmüştü. Sabah 10.00 sıralarında Samandıra’daki...

(ÖZEL) DÜŞEN HELİKOPTERİN ENKAZI ANKARA'YA GÖTÜRÜLÜYOR

 

Ramazan EĞRİ -Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, () 
Çekmeköy'de düşen, 4 askerin şehit olduğu helikopter, olay yerinde kaza kırım ekibinin incelemelerin ardından askeri kışlaya götürülmüştü. Sabah 10.00 sıralarında Samandıra’daki kışlada Afet Koordinasyon Merkezi’ne ait TIR'a yüklenen helikopterin enkazı, detaylı inceleme için Ankara’ya götürülmek üzere yola çıkarıldı. Enkaz yüklü TIR'a bir polis aracı da eşlik etti.

Görüntü dökümü:
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-Tır'ın TEM gişelerden geçmesi
-Üst geçitten tırın görüntüsü
-TIR'ın TEM'de seyir halindeki hali
 

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