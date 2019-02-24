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(ÖZEL) DÜĞÜN KONVOYUNDAN HAVAYA ATEŞ AÇILDI, POLİS ALARMA GEÇTİ

*Düğün konvoyuna polis operasyonu kameralara yansıdı.  İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, )-  Beylikdüzü'nden Avcılar yönüne gelen 27 araçlık düğün konvoyundan gündüz saatlerinde havaya sık sık ateş açıldı. Polis, D-100 karayolunun...

(ÖZEL) DÜĞÜN KONVOYUNDAN HAVAYA ATEŞ AÇILDI, POLİS ALARMA GEÇTİ

*Düğün konvoyuna polis operasyonu kameralara yansıdı. 

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, )- 
Beylikdüzü'nden Avcılar yönüne gelen 27 araçlık düğün konvoyundan gündüz saatlerinde havaya sık sık ateş açıldı. Polis, D-100 karayolunun yanındaki yolu bir süreliğine kesti. Durdurulan konvoydaki araçlar tek tek aranırken, 3 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.  Tabancaların sahibi olduğu belirlenen 3 kişi ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olay, dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. 155 polis imdat telefonunu arayan kişiler, D-100 karayolunda havaya ateş açarak ilerleyen bir düğün konvoyu olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ndeki ekipler ilçenin iki girişinde denetim yapmaya başladı. Polis ekipleri konvoyun Avcılar'a girmek üzere olduğunu belirleyerek  D-100 karayolunun yan yolunda araçlarla barikat oluşturdu. Tek tek durduralan  27 araçta bulunanlar aramadan geçirilirken, 3 kuru sıkı tabanca ve mermileri bulundu. Tabancaların sahibi olduğu belirlenen 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Arama sonrası  konvoyun hareketine izin verildi. Emniyet yetkilileri, bu kişilere Kabahatler Kanunu uyarınca kişi başı 881 TL idari para cezası kesileceğini bildirdi.

Görüntü Dökümü:
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-Polisin oluşturduğu barikat ve polis ekiplerinden görüntüler
-Konvoydan görüntüler
-Ele geçirilen silahlar (fotoğraf)
 

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