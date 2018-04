ÖZEL DESENLİ 'YÜZEN OFİS' İLGİ ÇEKİYOR

Haber: Cansel KİRAZ - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL

Fenerbahçe Marina'da bulunan Hedef Yelken'e ait desenli tekne, marinadan geçenlerin dikkatini çekiyor. Mavi, kırmızı ve turuncu desenli teknede yelken eğitimi veriliyor. Tekne aynı zamanda Türkiye'deki ilk 'yüzen ofis' olma özelliği taşıyor.



"BU SAYEDE BİRÇOK İNSAN ZİYARETE GELDİ"

Hedef Yelken'in ortağı Levent Özgen, "Biz bu işe başladığımızda apartman dairesinde bir ofis tuttuk. Zaman içinde gördük ki, biz bu işi denizin üzerinde yapsak, talebeleri direkt denizin üzerine getirsek, ofis olarak denizin üzerinde otursak daha verimli ve cana yakın olacak. Onun için bu tekneyi yapmaya karar verdik. Renkleri ve desenleri bu sene ortaya çıkardık. Daha önce daha donuk renkler vardı. Tekne çok dikkat çekiyor. Kimisi 'çirkin' diyor, kimisi 'bu nedir?' diyor. Bu sayede birçok insan bizi ziyarete geldi, bayağı ilgi topladı" dedi.

Son 3-4 senedir desenli tekne akımının olduğunu söyleyen Özgen, "Karışık desen ve karışık renkleri yapıyorlar. Kolay bir iş değil aslında ama böyle bir akım var şimdi. Teknemiz ofis görevi görünüyor, bunun dışında toplam 9 tane eğitime ayırdığımız tekne var. Öğrencilerimiz sadece eğitim alıp gitmiyor, çoğu kalıcı oluyor bizimle birlikte yarışlara giriyorlar" şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLER, YAT YARIŞLARINA KATILABİLİYOR

Yelken Eğitmeni Can Ekin ise öğrencilerin yelkeni tanımasının ve denizi sevmesinin önemli olduğuna değindi. Ekin, "Denizciliğin ve yelkenciliğin gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Sahip olduğumuz bilgileri en hızlı ve en doğru şekilde onlara aktararak ilerlemelerini, kendi hayatlarında yelkenin bir yer etmesini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

İstanbul'da yılın 9 ayı yat yarışları yapıldığını belirten Can Ekin, öğrencilerin yat yarışlarına katılabildiğini ve kendileri ile ekip olarak takım kurabildiklerini söyledi.



